Noorsooteatri uus lavastus tekitab sissevaate noore kasvava inimese maailma

Veel enne uste sulgemist on mitmes eesti teatris esietendused. Noorsooteatris jõuab homme publiku ette saksa kirjaniku Wolfgang Herrndorfi noorteromaanil põhinev lavastus "Miks me varastasime auto". Samal tekstil põhinev lavastus "Goodbye Berlin" on ka Vene teatri repertuaaris.

Nohikust teismeline Maik ja asotsiaali välimusega sisserändaja hüüdnimega Tšikk on klassikaaslased ja neid seob esmapilgul vaid üks: kummalgi ei ole ühtegi sõpra. Poiste teed ristuvad "laenatud" autos, millega algab pöörane rännak mööda Saksamaad.

Lavastaja Mirko Rajase sõnul puudutab lavastus paljusid erinevaid kihte. "Ta väga ilusasti tekitab sissevaate noore inimese maailma, lahkab paljusid suhteid, sotsiaalseid suhteid, oma isiksuse arengu otsimist, suhteid vanematega ja muidugi esimese armastuse tekkimist," rääkis Rajas "Aktuaalsele kaamerale". "Mõnes mõttes üks selline tugev läbiv motiiv on sellise üldinimliku sõpruse leidmise lugu."

Ostatäitja Mait Joorits nendib, et lavastus puudutab kõiki suureks kasvamise aspekte. "Kogu see retk on, mida ma olen ise viimastel aastatel mõelnud, et me oleme sattunud elama ühiskonda, kus puuduvad sellised siirderiitused," rääkis Joorits. "Need poisid ise otsivad üles ühel hetkel selle teekonna jooksul need siirderiitused, et mingid teemad läbitakse justkui näiliselt, mis on iga kasvamise ja küpseks saamise oluline osa."

Ülitempokas lavastuses mängib neli näitlejat ühtekokku enam kui kahtkümmet rolli. "Sain aru, et ma olen 35-aastane, aga pean mängima 14-aastast ja see kuidagi esimest korda annab tunda. Sellise visuaalse rikkuse poolest, selle objekti, muusika liikumise, füüsilise teatri sümbioosi mõttes on ta nagu selline kõige paremas mõttes dünaamiline teater," ütles Joorits.

Lavastus "Miks me varastasime auto" on mõeldud vaatajatele alates 14. eluaastast.