Eesti ja Iisraeli ühine muusikafestival Mustonenfest Tallinn-Tel Aviv toimub ka sel aastal

Kõigepealt avas festival oma tegemiste tutvustamiseks kodulehel möödunud hooaegade tähtsündmuste videoarhiivi. Festivali asutaja ja kunstilise juhi Andres Mustoneni sõnul on lausa uskumatu, kui palju imelist muusikat nad on oma esinemistel aastate jooksul koos loonud. "Nautigem neid hetki uuesti, elustagem mälestusi."

Enamus kavadest on teoks saanud Andres Mustoneni dirigeerimisel ning osalemisel ansamblisti või solistina. Nüüd saavad kuulajad-vaatajad osa näiteks eelmise, seitsmenda festivaliaasta galakontserdist Tel Avivis, kus kõlasid Cyrillus Kreegi rahvalaulud Collegium Musicale esituses kõrvuti Händeli aariatega jazzivõtmes, Bachi h-moll missa Voces Tallinna ja Iisraeli barokk-kollektiivi Barrocada kaastegevusel, eestlaste Art Jazz kvartett esinemas koos Iisraeli võluva lauljatari Roni Ginossariga. Videokavasse on lülitatud ka 2020. aastal Tallinnas toimunud kontsertide salvestusi: Itaalia varajase ooperimuusika kava, kus Hortus Musicuse külalissolistide hulgas astus üles Iisraeli metsosopran Maya Amir, ning Eesti rahvusmeeskoori kontsert juudi muusikast koos kantor Israel Nachmaniga. Salvestusi lisatakse lähiajal veel juurde.

Seekordse festivali teine osa, publikuga päriskontserdid, hakkavad toimuma järgnevatel kuudel, kohe kui olud lubavad, ning kestavad kuni oktoobrikuuni. Plaanis on Eesti muusikute ühisesinemised Jeruusalemma sümfooniaorkestriga ja Barrocadaga, Hortus Musicus ja Voces Tallinn astuvad üles ka erikavadega. Mitmed tänavuseks aastaks mõeldud kavad lükkuvad paraku edasi, sealhulgas Tallinnas Klassikatähtedes osalenud ja festivali eripreemia võitnud flöödimängija Siret Sui esinemised ning Kreegi Reekviemi ettekanne.

MustonenFest Tallinn–Tel Aviv on kujunenud sündmuseks Eesti muusikute jaoks, samaviisi Iisraeli publiku poolt väga oodatud. Läinud aastalgi oli kontserte, kus kuulajate arv küündis tuhandeteni. Muusikamaailmas on see festival kindlasti üks harukordsemaid kahe niivõrd omanäolise kultuuriilma kohtumispaigana. Kui poleks Mustoneni festivali, poleks paljud Eestist pärit heliloojate teosed siin kunagi kõlanud, need oleksid ka Iisraeli muusikutele tundmatuks jäänud.

Festival on teinud koostööd meie Klassikaraadioga. Praktilist abi on festivali korraldamisel andnud Eesti suursaatkond Tel Avivis ning ka mitmed vabatahtlikud, mõned neist lausa Eestist kohale sõitnud. Festivalil toimuvat saab jälgida jätkuvalt Youtube'i vahendusel.