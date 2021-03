Kuldgloobusel tunnistati parimaks draamafilmiks "Nomadland"

Parimaks draamanäitlejannaks nimetati Andra Day osa eest filmis "Ameerika Ühendriigid Billie Holiday vastu" ("The United States vs Billie Holiday").

Parima meesnäitlejana tunnustati draamakategoorias varalahkunud Chadwick Bosemani, kes mängis linateoses "Ma Rainey must põhi" ("Ma Rainey's Black Bottom").

Tunnustuse parima naiskõrvalosa eest pälvis Jodie Foster, kes mängis draamas "Mauritaanlane" ("The Mauritanian").

Auhinna parima meeskõrvalosa eest pälvis Daniel Kaluuya oma näitlejatööga filmis "Juudas ja must messias" ("Judas and the Black Messiah").

Parima komöödia ja komöödianäitleja tiitli tõi ära Sacha Baron Cohen oma linateosega "Borat Subsequent Moviefilm".

"Borati" järg pajatab taaskord Kasahstani teletegelase Borat Sag­diyevi seiklustest USA poliitikas ja kultuuris.

Kuldgloobuse parima komöödia- või muusikalifilmi naisnäitleja auhinna sai pühapäeval Rosamund Pike rolli eest linateoses "Ma hoolin palju" ("I Care A Lot").

Kuldgloobuse parima võõrkeelse filmi tiitli pälvis "Minari".

Linateos jutustab loo 1980-ndatel aastatel Arkansase maapiirkonnas asuvasse farmi kolinud Korea-Ameerika perekonnast.

Kuldgloobuseid jagati tänavu 78. korda. Auhinnatseremoonia toimus New Yorgis ja Los Angeleses ning auhindade kättejagamist juhtisid Tina Fey ja Amy Poehler.