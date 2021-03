Ühepäevanäitus "Kalamaja kõrvad" kolis täies mahus Vikipeediasse

"Kalamaja kõrvad" oli 2020. aasta sügisel vaid 12 tundi avatud näitus tühjas Kalamaja muuseumis enne hoone remonti minekut. Nüüdsest on tänu digikultuuriaastale kogu materjal kättesaadav ka eestikeelses Vikipeedias .

Virtuaalnäitusel saab tutvuda kunstnik Flo Kasearu kaasabil näituse tarbeks valminud kipskõrvade galeriiga ning kuulata helikujundaja Juhan Vihterpali salvestatud Kalamaja inimeste mälestuslõike ja piirkonnale iseloomulikke helisid linnaruumist.

Sügisese aktsiooni käigus said külastajad ka ise muuseumiseintele joonistada ja kirjutada, mida huvitavat nemad läbi seinte kuulnud on. Needki mälestused on jäädvustatud fotogaleriina.

Näitus sai innustust Kalamaja muuseumi ettevalmistustöö käigus kohalike inimestega tehtud intervjuudest, milles toodi kohaspetsiifilise nähtusena välja sealsete eluhoonete läbikostvad seinad. Tühjas muuseumihoones kõlasid mälestuslõigud Kalamaja inimestelt ja piirkonnale iseloomulikud helid linnaruumist. Seintele sobitati koostöös Kasearuga kogumisaktsiooni käigus valminud Kalamaja inimeste kõrvade kipsist jäljendid.