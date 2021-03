Sel nädalal tuleb maailmas esmaettekandele kaks Alisson Kruusmaa uudisteost

Klassikaraadio saates "Delta" oli külas helilooja Alisson Kruusmaa, kelle uudisteos, neljale tšellole kirjutatud "Spring Of Hope" teisipäeval Helsingis esmaettekandele tuleb. Samuti kõlab 6. märtsil Hollandis teos "… and the Great Winds Come and Go" sopranile ning sümfooniaorkestrile.

"Spring of Hope" on loodud Soome rahvusvahelise tšellofestivali CelloFest tellimusel ning tuleb ettekandele 2. märtsil aset leidval galakontserdil "The Journey of the Cello". Tegemist on käesoleva aasta festivali nimilooga, mille esiettekandel astuvad üles festivali kunstiline juht ja tšellist Martti Rousi (Soome) ning tšellistid Lauri Kankkunen (Soome), Jaani Helander (Soome) ning Laura Martin (Prantsusmaa).

Noorel heliloojal on ka endal kohati raske uskuda, et tema teos sellisel ajal välismaal ette kantakse. "See on mõnesmõttes täielik maagia, et kuidas selline asi saab toimuda."

Loo nime "Spring Of Hope" pakkus välja festivali üks korraldajatest, . "See on minu jaoks esimene kord, kui kirjutan muusikat nii,et idee või teema on mujalt tulnud. See on festivali alateema sel aastal, nii et see ongi festivali teemalugu," rääkis Kruusmaa.

Nii muusikat luua on tema sõnul aga väga inspireeriv. "See on uutmoodi väljakutse," tõdes ta. "Mulle on oluline, et muusikas oleks lootust või ilu vaatamata sellele, mis meie ümber praegu toimub. Ma arvan, et see on hästi tore, kui minu muusikas kumab läbi tänulikkus või õnnetunne, sest see on ka see, mis meid siin edasi viib ja kuidas mina mõtestan ennast ümbritsevat. Samuti tajun seda interpreetides, nad on hästi tänulikud praegu, et seda kõike üldse teha saavad."

Esmaettekanne tuleb eriline ka Kruusmaa enda jaoks, sest ta pole veel teost isegi kuulnud. Suurt närvi tema sõnul siiski sees pole, sest usaldab tšelliste. "Ma tean, et nad on tohutult head interpreedid, kes sinna sattunud, ma absoluutselt sada protsenti usaldan neid ja ma arvan, et kõik läheb hästi."