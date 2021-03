Tehisinimese arendamine on jõudnud faasi, kus neid võiks toota massiliselt. Enne aga tuleb katseliselt tõestada, et need on eelistatavamad kui inimene, sest nad on vabad inimlikest nõrkustest. Selleks tuleb navigaator Pirxil sooritada kosmoselend meeskonnaga, kelle hulgas on roboteid, ja hinnata erapooletult kõigi võimeid.

Filmis jõuame tõdemuseni, et teaduslik-tehniline revolutsioon ei ole võimeline välja vahetama inimese hingelisi väärtusi ega tema südametunnistust.

Filmi režissöör ja lavastaja Marek Piestrak lõpetas 1974. aastal kuulsa Lodzi filmikooli. Lisaks dokumentaalfilmidele on ta lavastanud kümmekond mängufilmi, enamik neist õudus- või fantastiliste sugemetega seiklusfilmid.

Helilooja Arvo Pärt, kunstnik Jerzy Sniezawski, operaator Janusz Pawlowski. Osades Sergei Desnitski, Boleslaw Abart, Vladimir Ivašov, Aleksandr Kaidanovski, Zbigniew Lesien, Tõnu Saar, Ferdinand Matysik, Igor Przegrodski. Stsenaristid Marek Piestrak ja Vladimir Valutski.