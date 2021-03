Kultuurikompassi peakorraldaja Kristiina Aviku sõnul on kasvavate koroonaviiruse numbrite valguses olulisem kui kunagi varem tuua kokku kultuurikorraldajad ja mõtestada valdkonna olulisemat teemat – publikut. "Viimase tunnete ning mõtete mõistmine loob uue kvaliteedi Eesti kultuurikorralduses, seda ka virtuaalsete sündmuste puhul."



Jazzkaare turundusjuht Eva Saar on veendunud, et vajadus loob uuringud. "Kultuurisündmuse tugevuseks on oma sündmuse ja publiku võimalikult hea tundmine, publiku-uuring on kultuurikorraldaja tööriist parema sündmuse pakkumiseks ehk uuringu abil tasub otsida vastuseid just nendele küsimustele, mis vajavad sündmuse juures päriselt vastamist."

Lisaks Eva Saarele mõtestavad teemat Eesti vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskuse direktor Rasmus Kask, Tartu Uue Teatri produtsent Maarja Mänd ja Imagine\TBWA loovstrateeg Sven Luka.

Esinejad ja ettekanded:

Eva Saar (Jazzkaar) - "Vajadus loob uuringud"

Rasmus Kask (Eesti Vabaõhumuuseum) - "Rakendusliku külastajauuringu analüüs - miks ja kuidas?"

Maarja Mänd (Tartu Uus Teater - produtsent/loomenõukogu liige) - "Teatripublik kui materjal"

Sven Luka (Imagine\TBWA - loovstrateeg) - "Intuitsioon kui turundustööriist"

Arutelude vahel kõlab spetsiaalselt Kultuurikompassi jaoks loodud muusika kitarrist Andre Maakerilt.