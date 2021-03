Kultuuriportaali koroonaleevendus | Mart Sanderi lühifilmide antoloogia "Kõhedad muinaslood"

Võib vist julgelt öelda,et Mart Sander on justkui Eesti filmi outsider: kriitikutele ta filmid peale ei lähe, samas ei pälvi need ka suur kassaedu kinodes. Küll aga tasub võimalus anda tema seni viimasele teosele, lühifilmide antoloogiale "Kõhedad muinaslood", mida on võimalik kuni aprilli alguseni vaadata ERR-i kultuuriportaalist ja Jupiterist.