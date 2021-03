Uuring: Netflixi toodang on mitmekesisem kui teiste stuudiote kinofilmid

Uuring analüüsis aastatel 2018 ja 2019 esilinastunud 126 filmi ja 180 sarja ning selgus, et selles ajavahemikus esilinastunud Netflixi filmides ja sarjades olid 52 protsendil juhtudest tähtrollis naised. 36 protsendil juhtudest olid peaosas vähemusrühmade esindajad, samas kui kinolevi tipp-100 filmide puhul oli see näitaja samas ajavahemikus 28 protsenti, kirjutab The New York Times.

Programmi eestvedaja Stacy L. Smith, kes on uurinud eri ühiskonnarühmade esindatust filmides ja televisioonis alates 2005. aastast, märkis, et Netflix on kasvatanud naiste nähtavust kaamera ees ja ka kaamera taga nii režissööride, stsenaristide kui produtsentidena. Samuti on Netflix kaasanud sisutootmisesse rohkem mustanahalisi näitlejaid ja võttemeeskonna liikmeid ning suurendanud mustanahaliste naiste nähtavust peaosades.

Netflixi filmide 130 režissöörist nendel kahel aastal olid 2018. aastal 25 protsenti ja 2019. aastal 21 protsenti naised, millega Netflix edestas teiste filmistuudiote samal perioodil kinodes esilinastunud linateoste sama näitajat.

Kuigi Netflix on uuringu järgi taganud oma filmide ja sarjade peaosades soolise võrdsuse, siis selgus rääkivate filmirollide hindamisel, et soo ja rassi perspektiivist ei peegelda see enamasti Ameerika tegelikku pilti. Uuringu koostajate sõnul saavutas Netflix selle oma filmides ja sarjades ainult 20 protsendi ulatuses.

Näiteks, filmidest ja sarjadest polnud 96 protsendil juhtudest ekraanil Ameerika põlispäritolu naisi ja 68 protsendil juhtudest puudus latiinopäritolu naistegelastel rääkiv roll. Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika päritolu naiste rääkivate rollide osakaal oli 85 protsenti.

Uuringu järgi olid LGBTQ-kogukonda esindavad tegelased filmides ja sarjades igal tasandil marginaliseeritud, eriti transsoolised ning koostajate sõnul oli vaid 12 protsenti LGBTQ-kogukonda esindavatest tegelastest näidatud lapsevanematena.

Netflixi tegevjuhi Ted Sarandose sõnul plaanib ettevõte avaldada uue aruande iga kahe aasta järel ja seda kuni aastani 2026.