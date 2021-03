Mikk Granström: unistus PÖFF-iveebikinost tekkis juba mõnda aega tagasi

PÖFF-i tegevjuht Mikk Granström rääkis "Ringvaatele", et unistus veebikinost tekkis festivali meeskonnal juba mõnda aega tagasi ja koroonakriis andis sellele olulise tõuke.

"Eelmisel aastal, kui koroonakriis peale tuli, pidime festivali ajal kibekiiresti välja mõtlema hübriidlahenduse, kuidas PÖFF saaks toimuda kinodes ja veebis samaaegselt," rääkis Granström ja lisas, et algselt välja töötatud versiooni pealt liikusid nad edasi ja tegidki ära PÖFF-i veebikino.

"Me näitame iga kuu erinevaid PÖFF-il olnud filme – on need auhindu saanud, muidu publikulemmikud, võib-olla filmid, mida oleks võinud veel ja veel vaadata, filmid, mis mingil põhjusel festivali ajal jäid nägemata," kirjeldas ta.

Granström märkis, et just nüüd ja praegu, kui kinod kinni pandi, ongi õige hetk seda katsetada ja proovida. "Kui see lõputa õudus peaks läbi saama, siis publiku taastumine võtab kindlasti aega. Siin ongi vaja mõelda erinevaid nutikaid lahendusi."

PÖFF-i veebikino alustab tegevust laupäeval, 6. märtsil.