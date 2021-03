Kunstinälja kustutamiseks jagub nutikaid lahendusi igal sammul

Kultuuriasutused on ajutiselt kinni pandud, kuid ega see kultuuritegemist ennast tagasi hoia. Nutikaid lahendusi kunstinälja kustutamiseks jagub igal sammul.

Pimedatel märtsiõhtutel tasub silmad lahti hoida sest kultuuri võib kohata igal sammul nii majaseintel kui tantsuharjutusena pargiservas.

Näiteks võib Salme kultuurikeskuse eest tabada tantsuproovi tegeva rahvatantsuansambli.

Tantsuansambel Lee tantsijate sõnul ei ole trennide läbiviimine õues, rahva silme all, tavapärasest segavam. "Varem viriseti külma pärast aga nüüd -10 kraadi ja kõik tulevad," rääkisid tantsijad Mairo ja Kristiina.

Aga ka kunstisõpradel on põhjust öösel Salme kultuurikeskusest mööda jalutada, sest selle fassaadil on end sisse seadnud moodsa sõnaga hüpikgalerii, kus võrkkangale kuvatakse kunsti nii lähedalt kui ka kaugelt.

"Algselt mõtlesime selle mõttega, et pakkuda just kohalikele inimestele ennast näidata. Lootsime, et kohalike inimeste poolt tuleb selline initsiatiiv aga naljakal kombel jõudis see hoopis kaugemale ja kõige kaugemad pildid jõudsid meieni hoopis Tartust. Et kõik kes pildid saadavad, me proovime neid näidata," rääkis Salme Kultuurikeskuse direktor Sten Svetljakov.