Paavo Järvi alustab oma kevadkuu esinemisi Berliini Filhamoonikute ees

Dirigent Paavo Järvil oli kontserdigraafikus märtsikuu algusnädalale kavandatud mitmele õhtule Berliini Filharmoonikute ees filharmoonia kuulsas suures saalis. Piirangute tõttu on neist alles jäänud vaid viimane täna õhtul veebikontserdina.

Paavo Järvi kavas tulevad ettekandele Beethoveni Klaverikontsert nr 5 Es-duur op 73, solistiks Igor Levit, ning Prokofjevi Sümfoonia nr 6. Kava tehakse teoks orkestri digitaalses kontserdisaalis täna algusega kell 19. Veerand tundi enne kontserdi algust toimub Paavo Järvi ja Igor Leviti vestlus õhtuse kava teemal, kontserdi vaheajal läheb eetrisse aga Paavo Järvi jutuajamine orkestri löökpillisolisti ning dirigendi Raphael Haegeriga.

Berliini Filharmoonikud, kelle dirigeerimine jääb vaid unistuseks väga paljudele dirigentidele, on Paavo käe all mänginud korduvalt. Veel selle kuu lõpul, 28. märtsil peaks Paavo Järvi juhatama orkestrit ka külaliskontserdil Baden Badeni Festivalimajas. Tänane kava kordub ka seal, Beethoveni solistiks tuleb aga Lars Vogt.

Piirangutest hoolimata kultuuriüritusi leiab siin-seal. Neil päevil algas Saksamaa pealinnas ka kuulus Berliini filmifestival, mis samuti peaaegu ülenisti toimub veebi keskkonnas, ning on sellest hoolimata pälvinud häid hinnanguid. Meil Saku suurhallis leiab täna õhtul aset Eesti Laulu finaal.

Paavo Järvi ja Frankfurti raadio sümfooniaorkester on nomineeritud BBC Music Magazine'i auhinnale orkestrimuusika kategoorias, hääletada saab kuni 18. märtsini ja võitjad selguvad aprillikuul. Tegemist on Franz Schmidti sümfooniate koguplaadistusega firmale Deutsche Grammophon. Sama töö on aegu püsinud ka Top 5 hulgas Mezzo TV klassikaportaalis.