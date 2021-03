ETV2 teemaõhtul näeb juubilar Heinz Valgu värsket intervjuud

ETV2 teemaõhtu on pühapäeval pühendatud Heinz Valgu 85. sünnipäevale.

Kell 20.20 "Hommik Anuga"

Saates on külas Heinz Valk. Intervjuu aastast 2016

Kell 20.50 "Balti kett Eestis, Lätis, Leedus" 1989

Dokumentaalsed kaadrid 23. augustil 1989. aastal toimunud Balti ketist Eestis, Lätis ja Leedus. Reporterid olid Mati Talvik, Virve Liivanõmm, Ago Gaškov ja Andres Raid. Sõna võtavad Arnold Rüütel, Marju Lauristin, Rein Järlik, Rein Taagepera, Lagle Parek, Edgar Savisaar ja teised.

Kell 21.40 "Heinz Valk. Võidumees" 2021

Kunstnik, kirjanik, Laulva revolutsiooni särav vedaja, isa ja vanaisa Heinz Valk annab oma 85. sünnipäeva puhul meeleoluka intervjuu Katrin Viirpalule. Ühiseid hetki meenutavad abikaasa Marika Valk, lapselapsed, Mait Summatavet, Signe Kivi ja paljud teised.

Kell 22.40 "Oksjon" 1988 Heinz Valk ja tema aeg

Portreefilm tuntud kunstnikust ja karikaturistist Heinz Valgust ning tema ajast. Heinz Valk on üks 1960. aastate kultuuripõlvkonna markantsemaid esindajaid. Ta on tulnud sirge selja ja klaari maailmapildiga läbi aegade hägu ja müra, raputuste ning täispöörete, läbi väsimatu piigivõitluse bürokraatia ja demagoogiaga.

Kell 23.05 "Heinz Valk" 1987

Kes on need inimesed, keda Heinz Valk oma šaržides kujutab? Mille poolest on nad erilised? Mida tähendab loovkunstniku jaoks olla ka ametimees? Sellest räägivad Sirje Helme ja Jüri Hain, Lennart Meri ning Heinz Valk ise.

Kell 23.35 "Draakoni aasta" 1988

1988. aasta oli Eesti elus erandlik. Üllatusena kõigile lubati kasutada rahvuslippu ja -sümboolikat, vabariigi partei- ning valitsusjuhtidele avaldati umbusaldust, tekkis Rahvarinne ja roheliste liikumine, aga ka Interrinne. Eesti Muinsuskaitse Selts taastas Vabadussõja monumente, avalikustati eestlaste hävitamine Stalini poolt ja... kujutage ette – vabariigi saadikud Moskvas astusid välja keskvõimu vastu. Eestis toimuv äratab rahvusvahelistki tähelepanu. Kas see kõik on võimalik totalitaarses riigis? Dokumentaalkroonika jutustab usutavalt selle aasta sündmustest Eestis, eluolu muutustest ja rahva ärkamisest pärast 48-aastast varjusurma.