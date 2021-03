WIELS-i residentuuriprogrammis osalev Eva Mustonen: põhiline on kontaktide loomine

Karmide koroonareeglitega Brüsselis on WIELS-i kunstikeskus üks väheseid kohti, kus vabadus on õhus tuntav. Praegu saab seda sealses residentuuris nautida kunstnik Eva Mustonen. Tema sõnul on residentuuri üks suurimaid väärtusi sotsiaalne keskkond, mille loovad kunstnikud eri riikidest.

"Siin on võimalik vabalt suhelda. Kõigil on oma stuudiod. Me töötame eraldi, aga kui tuleb isu juttu ajada või on mingisugune teema, mida sa tahad arutada, siis lihtsalt vupsad kõrvalstuudiosse ja küsid, et kuidas läheb, mis toimub? Ja muidugi ka väljaspoolt maja tuleb kuraatoreid ja teisi kunstnike. Korraldatakse külastusi ka väljapoole WIELS-i. Põhiline ongi see kontaktide loomine," rääkis Mustonen "Aktuaalsele kaamerale".

Tööle residentuuris seavad raamistiku iganädalased kohtumised kahe WIELS-i juhendaja ja teiste kunstnikega, kes annavad väärt tagasisidet. Mustoneni paeluvad teemad on elu argine pool ja see, mis teeb kodust kodu. Brüssel annab võimaluse neid vaadelda senisest teise nurka alt.

"Inimesed panevad oma vana mööbli ja asjad lihtsalt tänavale. Põhimõtteliselt kui midagi huvitab, siis kasvõi teel kodust siia, WIELS-i ma võiks midagi üles korjata ja installlatsiooniks kasutada. Selles osas kindlasti materjali on ja Brüssel on ka väga multikultuurne," sõnas Mustonen.

Mustonen on seitsmes kunstnik, kelle Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus WIELS-i residentuuri lähetanud on. Keskuse juhi Maria Arusoo sõnul on enne Mustoneni Brüsselis käinud kunstnike käigud olnud tulemuslikud, kuigi seda kohustust ei ole.

"Need mõtted ja see vabadus, mis seal tekib, on hoopis teine. Tagasiside on olnud pigem positiivne ja see on lõppkokkuvõttes ka väga produktiivne olnud. Enamus kunstnike on teinud näitusi ja tulnud uute mõtetega tagasi," märkis Arusoo.