Kultuuriportaali koroonaleevendus | Kaljo Kiisa mängufilm "Regina"

Rõõm on tõdeda, et tänu Jupiteri ja Tallinnfilmi vahelisele koostööle jõuavad vaatajate ette ka need unustatud pärlid Eesti filmipärandist, mis ei saa kahjuks piisavalt palju tähelepanu. Üks selliseid on kindlasti Kaljo Kiisa eelviimane lavastajatöö, 1989. aastal valminud melodraama "Regina". Film on ERR-i kultuuriportaalis järelvaadatav kuni 4. aprillini.

Kaljo Kiisa ekraniseering Aimée Beekmani romaanist "Valikuvõimalus" käsitleb vanemate vastutust järeltulijate eest. Kena, haritud ja iseseisev Regina kuuleb oma kaaslaselt Tiidult, et see abiellub noore lapseootel tüdrukuga. Siis saab ta päranduse - maja väikeses alevis.

Elumuutuseks on nii põhjus kui ka võimalus, ja Regina kolib pealinnast ära. Üksi ta maja ja aiaga toime ei tule ja Regina leiab kuldsete kätega Antsu, kes on küll joodik, aga alevis paremat ei leidu. Et mees on üksik, leiab Regina, et mõistlik on temaga abielluda, kuid lapsed otsustab ta soetada karskete ja tervete meestega. Tema tegevusplaan toimib, kuni ilmneb midagi, millega ta ei arvestanud.

Peaosas Ülle Kaljuste, teistes rollides Tõnu Kark, Rein Aren, Ita Ever, Evald Hermaküla, Madis Kalmet jt. Režissöör Kaljo Kiisk, stsenaristid Vladimir ja Aimée Beekman, operaator Valeri Blinov, kunstnik Halja Klaar.