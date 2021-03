Kukemuru Ambienti peaesineja on Vladislav Delay

2013. aastal alguse saanud helifestival Kukemuru Ambient toimub selle aasta juunikuus üheksandat korda ja toob lavale viisteist artisti Eestist ja naabrite juurest. Festivali selleaastane peaesineja on eksperimentaalmuusika helilooja Vladislav Delay Soomest.

Tänavune Kukemuru Ambient toob kahe päeva jooksul lavale esinejaid Soomest, Rootsist ja Eestist – 20HZ (SE), About: river (EE), Elis & Öö Klubi (EE), Jasperino (EE), Kaido Kirikmäe (EE), Kalli Talonpoika (EE), Keshob (EE), Liis Ring (EE), Noosa (FI), Robert Jürjendal (EE), Sorr (EE), Tont (EE), Vongoiva (EE), Valner Valme (EE).

Festivali peaesineja on rahvusvaheliselt tuntud eksperimentaalmuusika helilooja Vladislav Delay Soomest, kelle etteaste toimub koos artist AGF loodud visuaalidega.

Kukemuru Ambient 2021 toimub 18.–19. juunil Järvamaal Järva vallas looduskauni Väinjärve ääres.

Aastate jooksul on festivali raames presenteeritud eksperimentaalmuusika heliloojaid nii Eestist kui ka välismaalt. Kukemuru Ambientil on esinenud nii tuntumaid nimesid, nagu Autechre, Biosphere, Chris Watson, Ultramarine, Banco De Gaia, Another Fine Day kui ka muusikateekonna alguses olevaid helide loojaid.

Lisaks muusikale on ruumi antud ka sõnalisele poolele – sündmuse raames on toimunud "Ööülikooli" salvestused ja Valdur Mikita looduskesksed sõnamängud.