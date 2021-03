TAB 2022 ootab projekte installatsioonivõistlusele "Rahulik ehitus"

Eesti arhitektuurikeskuse korraldatav Tallinna arhitektuuribiennaal TAB 2022 kuulutas välja rahvusvahelise installatsioonivõistluse "Rahulik ehitus", et kavandada ja ehitada Tallinna südalinna eksperimentaalne avaliku ruumi installatsioon.

Kaheetapiline avatud konkurss pakub osalejatele võimalust luua installatsioon Eesti arhitektuurimuuseumi ette. Installatsiooni asukoht on jalakäijatele mõeldud roheala linna ühe tihedama liiklusega tänava ääres, mis ühendab sadamat ja kesklinna. Installatsioonivõistluse esimese etapi tähtaeg on 22. aprill 2021, teise etapi tähtaeg on 10. september 2021.

Nn rahuliku ehituse (inglise keeles slow-building) kontseptsioon seob installatsioonivõistluse TAB 2022 peateemaga, mis uurib aeglase toidu liikumise põhimõtteid arhitektuuri lähtepunktist. Vastukaaluna tööstuslikule kiirtoidu tootmisele on tekkinud nn aeglase toidu liikumine, mis tunnistab vajadust hoida traditsioonilisi ja piirkondlikke kombeid, võimaldada kohalikku toidutootmist, vähendada toorainete mitmekesisuse kadu ja elavdada kohalikku majandust. Hoonete ehitamise automatiseerumine, orienteeritus kasumlikkusele, globaliseerumine ja standardiseerimise levik on toomas aeglase toidu liikumise põhimõtteid ka arhitektuuri valdkonda.

Installatsioonivõitluse kuraatorite Gwyllim Jahni, Cameron Newnhami, Soomeen Hahmi ja Igor Panticu sõnul kutsub võistlus "Rahulik ehitus" kontrastiks kiire tööstusliku ehitamise trendile avastama digitaalsuse ja aegluse suhet.

"Aeglane tegutsemine on hea lähtekoht, et arendada mitte ainult alternatiivseid toidutootmise meetodeid, vaid ka projekteerimis- ja ehitustegevust maailmas, kus materiaalsed ressursid on piiratud," selgitasid kuraatorid.

TAB 2022 peakuraatorid Areti Markopoulou (Hispaania) ja Lydia Kallipoliti (USA) märkisid, et pandeemiaaegne tootmisprotsesside ja tarneahelate ebakindlus on sundinud otsima alternatiive kohalike ressursside näol ja arendama ringmajandust.

"Ehitamine jätkuvalt paralleelselt nii intensiivselt ressursimahukas kui ka reostav – ehitussektorit loetakse globaalses mõõtmes üheks suuremaks jäätmete tootjaks. Selles valguses peame nõudma arhitektuurilt enamat. Kutsume osalejaid mõtlema ehituses lähenemistele, mis kaasavad kohalikke ressursse ja võimalusi ning peavad silmas ringmajanduse põhimõtteid."

Arhitektuurikeskus ootab TAB 2022 installatsioonivõistlusele noortelt arhitektidelt ja disaineritelt projekte, mis läheneksid ehitustehnoloogiatele inimkeskselt ning süvendaksid meisterlikkust, toetaksid traditsioonilisi oskusi ja kohalike materjalide taaskasutust, leidlikkust ja keskkonnaga kohandumist.

Lähteülesannet tutvustavad materjalid saab endale alla laadida ja võistluse esimese vooru kohta saab küsimusi esitada 15. aprillini 2021 aadressil info@tab.ee.

Installatsioonivõistluse žüriisse kuuluvad Roland Snooks (Kokkugia, RMIT – Austraalia), Kathrin Döfler (dorfundrust, TU Munich – Saksamaa) ja Peeter Pere (Peeter Pere Arhitektid – Eesti).

Teise etappi pääsenud tööde autorid selguvad selle aasta juunis, konkursi võitja septembris 2021.

Kuuendat korda toimuv Tallinna arhitektuuribiennaal TAB 2022 toimub 7. septembrist 31. oktoobrini 2022.