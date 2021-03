Arvustus. "Dead Pigs" vastandab röövmajandusest tingitud vaesust ja empaatiavõimetut jõukust

Uus film "Dead Pigs" Režissöör: Cathy Yan Osades: Zazie Beetz, Mason Lee, Meng Li, Archibald C. McColl IV jt. Film on nähtav voogedastusplatvormil Mubi

Kinode sulgemine tähendab seda, et filme tuleb otsida kas koduselt raamaturiiulilt või veebist. Saksakeelseid filme leiab muuseas täitsa tasuta Goethe Instituudi digiraamatukogust. Autorifilmidele pühendunud voogedastusplatvormilt Mubi võib leida igasuguseid valikuid, mis avavad filmikunsti ja sellega seonduvaid labürinte, tagades avastamisrõõmu ka kauemaks kui ükski koroonaisolatsioon.

Alljärgnevalt lähemalt Hiina režissööri Cathy Yani debüüdist "Dead Pigs" (2018). Yan on üks huvitavamaid autoreid Hiina-USA liinil, seni on tal valminud vaid kaks täispikka filmi: dokumentaalmaterjalil põhinev "Dead Pigs" ja koomiksil põhinev "Birds of Prey" (2020). Yan on sündinud Hiinas, kuid õppinud USA-s, teaduskraad on tal Princetonist rahvusvaheliste ja avalike suhete alal ning New Yorgist ärijuhtimise ja filmi alal.

"Dead Pigs" põhineb 2013. aasta juhtumil, kui Huangpu jões avastati 16 000 seakorjust. Shanghai lähedal elanud ja ajakirjanikuna töötanud Yan ehitas tõestisündinud loole fiktsioonina inimliku mõõtme. Vastanduvad väärikus ja raha, röövmajandusest tingitud vaesus ja empaatiavõimetu jõukus.

Filmi keskmes on Wangide perekond – ilusalongi omav õde (Vivian Wu), tema seakasvatajast vend ja tolle poeg, meheks sirguv Zhen, kes varjab isa eest oma tegelikku restoranitöötaja ametit, mis on hoopis alamal pulgal kui see, mida isa arvab tal suures linnas olevat. Yan seob tegevusliinid oskuslikult, finaalis isegi üllatuslikult ning saab ansamblimängu eest Sundance'is ka žürii eriauhinna.

Oma õhustikult on "Dead Pigs" soe, isegi vaatamata karmile reaalsusele, mis toimuvat ümbritseb. Võib arvata, et Yan on pannud filmi palju sellest, mida ta ise näinud ja läbi elanud: PR-mured kinnisvaraprojekti pärast, mille mainet üksik kangekaelne naine ohustab; jõukas perekonnas kasvanud tütre trots rikkurite maailma upsakuse, silmakirjalikkuse ja liiderlikkuse vastu ning põllumeeste abitus riigikapitalismi tingimustes.

"Dead Pigs" on oma temaatikalt sotsiaalkriitiline, kuid filmi võlu ei seisne mitte halastamatu ühiskondliku realismi kaunimaks värvimises. Film tõstab esile inimlikud väärtused nagu perekonna ühtehoidmise, sõpruse ja armastuse, lastes sel kõlada läbi romantilis-nostalgilise värvingu. Juba selles suhtes on "Dead Pigs" üpris kaugel koomiksimaailma eetikat väljendavast ja esteetikat kandvast "Birds of Prey'st".

Cathy Yani järgmine film on romantiline ulmelugu "The Freshening". See film põhineb Rachel Khongi novellil maailmast, mis on ühtlustatud kõigile jagatud süstide kaudu ja millest väljapääsu lubab vaid tänavatelt saadav narkootikum. Siingi on peidus eskapismi ja sotsiaalse õigluse teema, mida Yan oma filmides on järginud. Selle filmi valmimist tuleb aga veel oodata, sest viirus on tootmistsükli edasi lükanud.