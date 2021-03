Otseülekanne homme: Wiedemanni keeleauhinna laureaadi Jüri Viikbergi loeng "Emakeele jälil"

ERM-is toimub 19. märtsil Wiedemanni keeleauhinna tänavuse laureaadi Jüri Viikbergi loeng "Emakeele jälil", mida on võimalik jälgida otseülekandes ka ERR-i kultuuriportaalist.

Jüri Viikberg on töötanud pikka aega Eesti keele instituudis, Tallinna Ülikoolis ja Uppsala Ülikoolis. 1989. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis doktorikraadi väitekirjaga "Eesti keelesaared Siberis (tekkimine, areng, kontaktid)". Jüri Viikberg on juhtivaid murdeuurijaid, kellelt ilmus äsja "Eesti murrete grammatika", mis ühtlasi on esimene tervikülevaade eesti murrete grammatilisest ehitusest

F. J. Wiedemanni keeleauhind määratakse igal aastal ühele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel. Aasta tagasi määrati auhind Helle Metslangile, esimesena sai selle 1989. aastal Henn Saari.

Kui ERM saab taas uksed külastajatele avada, siis saab sealses raamatukogus näha Jüri Viikbergile pühendatud väljapanekut.