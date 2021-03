Lühivormide festivali etteasted kolivad tänavu Kanuti Gildi Saalist välja

Pika traditsiooniga lühivormide festival Made in Estonia Maraton katsetab uut formaati – kuna Kanuti Gildi Saali uksed on vaatajatele suletud, näeb esitusi esmakordselt voogedastusena elektron.live platvormil.

Eeloleval laupäeval toimuval lühivormide maratonil astub üles üle 20 artisti, kellest igaühe käsutuses on seitse minutit. Kokku kestab etendus umbes kaks tundi.

"Osad etteasted toimuvad siinsamas, aga enamik toimub väljapool Kanuti maja – inimeste kodudes, õues, stuudiotes ja kus iganes on interneti ühendus ja arvuti, seal on võimalik teha seda ülekannet," rääkis korraldaja Maarja Kalmre "Aktuaalsele kaamerale".

Formaadi eripära on see, et ükski esitus pole ette lindistatud vaid nii nagu teatris ikka, toimub kõik reaalajas.

"Ma teen sel aastal lausa triloogia. Mitte et ma eelmistel aastatel tagasihoidlikum oleksin olnud, aga nüüd selles variandis, mis on rohkem online ja kaamerale pühendatud, ma mängin rohkem publiku ootusega, interaktsiooniga ja rohkem mängulisusega, mida on mõttekam projitseerida kui lavalist kohalolu, mida enam ei saa," ütles etenduskunstnik Henri Hütt.

Vaatajad saavad etendajatele anda reaalajas tagasisidet vestlusnurgas.

"Üks minu performatiivsetest aktsioonidest mängibki selle peale, mis laval juhtub, et inimesed saaksid kaasa mängida ja hääletada," märkis Hütt.