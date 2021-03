Piret Kooli Marimekkost: Kirsti Paakkanenita oleks see kangas jäänud arhiivi tolmuma

"Ma elasin tema Marimekko loome ajal Soomes ja ma kuulsin temast küll," rääkis Kooli. "Kaua arvasin, et tema ongi Armi Ratia või et Kirsti ja Ratia ongi Marimekko. Seda, milline see lugu tegelikult on olnud, milline päästjaroll on Paakkanenil olnud Soome majandusajaloos, kultuuriajaloos ja üldse ajaloos, sellest sain aimu alles seda teksti tõlkides."

1990. aastate alguseks oli terve Soome rõivatööstus kokku kukkunud ja eksport oli lõppenud. Rahvusvahelistumine algas tõeliselt alles siis, kui Kirsti pildile tuli.

"See kangas olekski jäänud arhiivi tolmuma, kui Kirsti Paakkanen poleks 60-aastasena otsustanud, et hea küll, ostan selle Marimekko," selgitas Kooli. "Kirsti ütles, et kuni ei ole aega uut leiutada, võtame lahti selle, mis ladudes on - kus on need vanad joonistused, kujundid ja disaintooted, kõik, mis on tehtud."

Mahukasse raamatusse on kirja pandud tegusa naise elulugu, kuid on mõned aspektid, mis lugejale siiski teadmatuks jäävad. "Siin on selliseid kohti, millele peab lugeja ja mina tõlkijana ise välja mõtlema," tõdes Kooli. "Samas me räägime praegu 92-aastasest naisest, see raamat on kirjutatud siis, kui ta oli 90. Kuidas panna 90 aastat nii tegusat, erilist, säravat ja maailmalaiust elu kaante vahele? Valgeid kohti on, aga las olla. Igas elus on neid lugusid, mida ei pea ära rääkima, kus jääb fantaasiale ruumi. See ei tähenda, et valetatakse."

Kunstnik Signe Kivi meenutab, et Marimekkoga oli tal armastus esimesest silmapilgust. "Aasta oli 1979. Olime ERKI-s, oli trükikursus ja mäletan, et osakonnas olid mõned reklaambrožüürid. Ma teadsin kohe, et see on see, mida ma tahan, aga tunnistan, et Marimekko lasin endast välja aastaid hiljem," rääkis Kivi.

"Kogu see suurejoonelisus, samas lihtsus, need täpid, ruudud, valge sama lai, kui must, suured lilled, mida me tunneme ära igal pool, isegi, kui on väike servake...," kirjeldas Kivi Marimekko fenomeni.

Ta kiitis raamatut, öeldes, et Kirsti Paakkanen on põnev isiksus ja raamat temast väga inspireeriv. "Tihti tabasin end mõttelt, et soovitaksin seda lugeda inimestel, kes soovivad elus läbi lüüa, midagigi teha. Ja mitte ainult disainerid või kusntnikud," ütles Kivi.

"Ta ju oligi müüginaine, kes lõi meestemaailmas kiiresti läbi ja tõusis Soome ühiskonnas uskumatult kõrgele. Kadedaks teeb ikkagi see, et ta pühendas ennast jäägitult Marimekkole," tõdes Kivi. "Mul on elus olnud mitu ametit, perekond ja lapsed, aga kangaid oleks tegelikult tahtnud elus rohkem teha. Eks see on hell teema, aga kogu aeg on see tunne, et ehk see aeg veel tuleb."