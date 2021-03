Doris Kareva: kevadluule ei ole alati optimistlik ja kerge

"See võiks nii olla, sest see on see, kuidas me üldjuhul oleme harjunud maailma tajuma, et kevad on hommik ja noorus jne. Aga tegelikult kui tagasi mõelda kasvõi kirjutatud luulele või omaenda elule, siis on kõikides aegades kõiki värve ja varjundeid. Kevad võib olla väga ränk ja samamoodi sügis võib olla jällegi väga helge ja küps ja kullane," rääkis Kareva "Vikerhommikus", tuues ka välja, et igal autoril on aastaaegade osas erinev käekiri.

"Tundub tõesti, et Juhan Liiv on rohkem sügise ja talve luuletaja ning Marie Under on rohkem kevade ja suve luuletaja," tõi ta näite.

Kuigi kevadluulet seostatakse tihti ka loodusluuletustega, ei tasu Kareva sõnul luuletusi tegelikult nii rangelt liigitada.

"Üldiselt mulle tundub, et luuletusi ei ole põhjust väga žanriliselt liigitada. Kui on luule, siis ta ütleb üheaegselt midagi väga paljude asjade kohta. Ainult siis, kui ta on tarbeluule või konkreetse sihtotstarbega – nagu jõuluvanale pöördumise luuletus vms –, siis saab teda määratleda," rääkis Kareva, kes ise töötab hetkel mitme projekti kallal.

"Mul on praegu pooleli mitu huvitavat koostööd heliloojatega. On Tõnu Kõrvitsaga, on Pärt Uusbergiga, on Margo Kõlariga ja ma ootan pikisilmi, millal ma saan kuulda, kuidas need lood kõlavad," ütles Kareva.