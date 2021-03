Edith Sepp: uute Eesti filmide esilinastused lükkuvad pigem sügisesse

Kuigi hetkel on veel keeruline prognoosida, millal kinosaalid uuesti avatakse, usub Eesti filmi instituudi juht Edith Sepp, et enamik kevadesse planeeritud kodumaised linateosed lükkuvad ikkagi sügisesse. Välistatud pole ka see, et suuremad linateosed jõuavad vaatajate ette alles 2022. aastal

Kinod on praegu veel kinni, ilmselt veel ka aprillis. Mis sa arvad, millal võib uut Eesti filmi näha?

Kinodesse jõuavad Eesti filmid heal juhul sügisel, enne seda ma ei usu, et keegi uue filmiga välja tuleb. Ma vaatasin, et meil on praegu kuus Eesti filmi instituudi toetatud film ja kolm-neli erakapitalil valminud filmi. Päris mitmed filmid on ootel, millal kinod lahti lähevad, kas nad kõik jõuavad sel aastal välja tulla või peavad lükkuma ka 2022. aastasse, eks seda näitab aeg.

Mõned filmid on juba ise oma esilinastused edasi lükanud, nii suurfilm "Kalev" kui ka "Erik Kivisüda" tulevad 2022. aastal. Mõned on juba need otsused vastu võtnud ja filmid edasi lükanud.

See on siis kindel, et enne suve midagi eriti oodata pole?

Näha on, et see olukord stabiliseerub väga aeglaselt. Ma arvan küll, et aprillis me veel kinosid lahti ei tee ning seetõttu ei taha keegi filmi suve alguses välja tuua. Pigem me alustame sügisel varem, võib-olla on mõned filmitegijad valmis kohe septembri alguses oma uute linateostega välja tulema.

Selgita veidi ka seda, milline saab olema see filmitegijate toetus valitsuse kinnitatud lisaeelarvest. Tegelikult filmid, mis on valmis ja mis seisavad riiulil, sinnagi on palju raha läinud. Sealgi on vaja neid filmitegijaid toetada, sest sa ei saa lõputult filmi riiulil hoida.

Tõepoolest, filmide omafinantseering on see, mis tootjale praegu tagasi ei tule. Eesti filmi tootjad on investeerinud filmide väljatulemisse, aga kui see levisse tulemine lükkub edasi, siis see ei too neile piletitulu tagasi. Nad on sellega arvestanud nii jooksvate kulude katteks kui ka uute filmide arenduseks, kui seda raha piletitulu pealt tagasi ei tule, siis nad ei saa uusi projekte arendada. See on päris suur probleem tootjatele.

Lihtne on öelda küll, et lükkame filmid edasi, toome sügisel välja ja küll ühel hetkel hakkab see raha tagasi tulema, aga ka selle hetkeni peab elama.

Kas te ise ka suunate praegu filmitegijaid, et lükake film näiteks 2022. aastasse?

Teoreetiliselt võib muidugi iga nädal ühe Eesti filmi välja tuua, aga kas sellel on mõtet? Meil on ikkagi teatud hulk vaatajaid, kes ei jõua nii kiiresti neid kodumaiseid filme ära vaadata.

Õnneks on meie tootjad väga mõistlikud, saavad aru ja soovivad, et Eesti filmid ei tuleks üksteise järel välja, vaid nende järel jääks igale ühele aeg, millal inimesed saaksid need filmid ära vaadata. Meil on väga mõistlikud tootjad, aga loomulikult me räägime nendega kogu aeg läbi, millal oleks mõistlik aeg välja tulla.

Oskad sa seda ka kommenteerida, kuidas filmifestivalidega on? Kas Eesti filmid üritavad ka sinna konkureerida, kui kodumaises kinolevis ei saa välja tulla?

Absoluutselt, aga filmifestivalide kavad on nii segased. Sain just teada, et Veiko Õunpuu "Viimased" osaleb Stockfish filmifestivalil Islandil, aga ma olin väga üllatunud, kuna üldiselt toimub see festival veebruaris, aga nüüd lükkub see aprilli. Meil on muidugi väga hea meel, et "Viimased" Islandil välja tuleb, aga väga ettearvamatu on see festivalide graafik.

Muidugi me saadame Eesti filme kõigile filmifestivalidele ja tahame, et nad osaleksid peaprogrammides, aga kas nad sinna sisse saavad ja keda valitakse, on väga keeruline. Muutunud on ka see, et festivalide programmid on jäänud väiksemaks, aga konkurents on läinud tihedamaks. Neid filme on väga palju, kes konkureerivad, sest keegi pole saanud kinodes välja tulla.

Kuidas tootmisega praegu on? See, et kinod on kinni, ei tähenda vist ikkagi seda, et toota ei saaks?

Meil on eriluba selle jaoks, et kõiki ettevaatusabinõusid kasutusele võttes saaks tootmine jätkuda. Osad filmid on praegu võttes, osad lähevad järgnevad kahe kuu jooksul ja kõige suurem võtteperiood algab suvel.