Kultuuriportaali koroonaleevendus | Olev Neulandi debüütfilm "Tuulte pesa"

Üks oluline osa Eesti filmiloost, millest väga palju ei räägita, on Olev Neulandi ("Corrida", "Hundiseaduste aegu") "Tuule pesa", mis võitis 1979. aastal Karlovy Vary filmifestivalil debüütfilmi preemia. Kuni 21. aprillini on võimalik filmi vaadata nii ERR-i kultuuriportaalist kui ka Jupiterist .

Olav Neulandi debüütmängufilmi tegevus algab 1945. aasta sügisel, ajal pärast Teise maailmasõja lõppu, mida ilmestasid teravad sotsiaalsed konfliktid ja maailmavaatelised kokkupõrked.

Filmi peategelane on üksildase metsatalu peremees Jüri Piir, kelle poeg ei ole sõjast tagasi tulnud. Piir peab oma talu koos naise ja pojatütrega. Metsas on metsavennad. Nõukogude võimu esindajad nõuavad talumeestelt riigile vilja. Eesti talu on 1940. aastate teisel poolel tõesti kui "tuulte pesa".

Filmi stsenaristid on leedulased Grigori Kanovičius ja Isakas Fridbergas. Režissöör Olav Neuland, operaator Arvo Iho, helilooja Lepo Sumera. Osades Rudolf Allabert, Nelli Taar, Anne Maasik, Evald Aavik, Tõnu Kark, Vaino Vahing, Ain Lutsepp, Indrek Korb jt.