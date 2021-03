Tartumaa Tervisespordikeskuse konkursi võitis Arhitekt Musta võistlustöö "Sajajalgne"

Konkursile laekus kuus erinevat tööd, kuid ekspertide südamed võitis just Arhitekt Musta delikaatselt keskkonda sulanduv puitarhitektuuri teos "Sajajalgne".

"Ta oli arhitektuurselt huvitavate vormidega, natuke liigendatud sellesse keskkonda," rääkis Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus juhatuse liige Kristjan Karis "Aktuaalsele kaamerale". "Lisaks olid need nii-öelda teravad nurgad, mis on hoonel, tasakaalustatud ümarate vormidega, mis on maapinnal, üldjoontes arhitektuuriline nägemus sobis ka hästi. Eksperdid olid kindlad, et seda tööd on võimalik ka hiljem praktiliselt kasutada just nende spetsiifiliste spordialade läbiviimiseks."

Looduskaunisse kohta planeeritakse erinevad rekreatsioonialad, lumetootmissüsteemid ja kämpingute ala, kuid kõige suurem sündmus sportlaste jaoks on rahvusvahelisel tasemel võistlustingimustele vastava laskespordikeskuse rajamine. See oli ka arhitektide jaoks kõige suurem väljakutse.

"Oluline oli, et kuul ei saaks lasketiirust välja lennata, see on puhas geomeetriaülesanne, et on kuuli suunajad, mis suunavad lõppu, kus on kuuli püüdjad," rääkis Alvin Järving Arhitekt Mustast. "Raskeks tegi ka see, et see suur välilasketiiru oli soovitud ristkasutada sisejalgpallihalliks, millele tuli projekteerida lahtikäiv katus. Nii et lasketiir peab olema võistlustingimusteks väliruum ja jalgaplliväljak siseruum."

Žürii kirjeldab Sajajalgset kui elavat, valgusküllast ja rõõmupakkuvat arhitektuuriteost.

"See, kus me nägime seda kohta, kus kihvti arhitektuuri teha, olid need ühendusgaleriid, mis tegelikult sidusid kokku kõik need lasketiirud, erinevad avalikud hooneosad, kohvikud ja nii edasi. Me tegime sellise korduva rütmiga postisammu, sellest ka nimi sajajalgne, sada erinevat posti järjest," selgitas Järving.

See, millal uut spordibaasi ehitama saab hakata, sõltub juba riigieelarvest ja valitsuse otsusest. Positiivse stsenaariumi korral avatakse uus keskus 2025. aastal.