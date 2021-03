Jüri Leiten: Peterburis tuleb kõva kultuurikevad

Leiteni sõnul on Venemaal võrreldes Eestiga pandeemiast tingitud stressi vähem. "Küll aga käivad inimesed hoolikalt maskidega metroos ja kaubanduskeskuses, nad on kuulekamad selles osas," rääkis ta. "Peterburis tuleb kõva kultuurikevad, sest aasta aega on olnud rasked ajad, muusikud on mängunäljas ja kuulajad on kuulamisenäljas."

Koroonaajal on Venemaal kasutusele võetud kõik vajalikud abimeetmed. "Kõige keerulistemal aegadel mõõdeti inimeste temperatuuri. Ka meie Jaani kirikus läheb saaliteenindaja ukse juurde, digitaalne termomeeter käes, ja mõõdetakse inimeste temperatuuri käe või lauba pealt. Samamoodi tehakse ka restoranides."

"Kui detsembris oli lubatud publikuhulk 25 protsenti, siis Peterburis tehti sama kavaga kaks kontserti, et inimeste piletiostu nõudlust rahuldada. Ka meie tegime sellise süsteemi," meenutas Leiten. "Jaani kirikus käib noori muusikuid ja noori seltskondi, kes mõtlevad välja loomingulisi sisusid ja pooltel on taga ka videosisu. Näiteks pole ma tükk aega kuulnud Vivaldi "Aastaaegu", mida käiakse meie majas akustika pärast palju mängimas. Aga täna pingutavad kõik selle nimel, et publikut endale saada igasuguste muusikaväliste nippidega, mis on väga tore ja ilus," rääkis ta ja lisas, et kui vaadata kalendrit, siis Peterburi Jaani kirikus pole aasta lõpuni vaba nädalavahetust.

Vähem kui sajaliikmelisest Peterburi Jaani kiriku kogudusest rääkides tõdeb Leiten, et see on pigem vanemapoolne. "Sinna tõenäoliselt tahaks tulla noori inimesi juurde, aga vanem generatsioon, kes seda kogudust hoiab, on kõik eesti keelt rääkivad inimesed. Nii et seal on väike konflikt, et noored ei oska eesti keelt. Küll on väga paljud, kes püüavad aru saada ja rääkida ning väga populaarsed on Peterburi Jaani kirikus eesti keele kursused, kus viis gruppi on täis. Aga põlvkondade konflikt seal on ja kui see saaks lahenduse, siis kogudus kasvaks ja saaks jõudu."

Peterburi Jaani kirik avati kümme aastat tagasi ja mullu tähistas Jaani kirik 160 aastapäeva. Inimesi käib kirikus palju ning kogudus proovib killukest Eestit neile edasi anda - näiteks on nad ka venekeelsed külastajad harjutanud ütlema venekeelse nime asemel Jaani kirik. "Võiks öelda vene keeles, aga õpetasime ütlema Jaani kirik eesti keeles ja venelased võtsid selle omaks," rääkis Leiten. "See on sõbralikkuse avaldus, et inimesed, kes satuvad meie kirikusse, peaksid tunnetama, et nad on korraks Eestis."

Samal ajal proovib Leiten võimalikult palju suhelda kohalikega vene keeles ning tunneb, kuidas seda hinnatakse. "Ma saan keelega sedavõrd hakkama, et mul ei ole suhtlemisraskusi ja seda vene inimesed hindavad ning seda tunnen Jaani kirikus, kui tuleb publik või muusikud."