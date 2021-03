Eesti kirjanikud ja illustraatorid on Moskvas sel nädalal esindatud mitmel üritusel

Erinevalt Eestist on Moskvas kultuurielu avanemas. Jätkuvalt kehtivad küll piirangud, kuid üritused toimuvad.

Kolmapäeval avati Moskvas raamatumess "Non/Fiction", iga-aasatane, kõige suurem ja kõige kuulsam, ja kuna hetkel on piirid kinni, siis me olemegi minu teada ainsad väliskülalised. Välisautoreid on messil küll, aga väliskirjastustest on Eesti tõepoolest ainus. Mul on väga hea ja uhke meel," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Eesti kultuurinõunik Moskvas Dimitri Mironov.

Kirjanikele ja kirjastajatele on rahvusvahelistel raamatumessidel osalemine ülimalt oluline, sest just need üritused määravad sageli, milliseid autoreid tõlgitakse võõrkeeltesse.



"See on see küsimus, kas me eksisteerime kohaliku lugeja jaoks või mitte. Kui sa jõuad raamatumessile ja saad neid raamatuid vaadata ja füüsiliselt katsuda ning lehitseda, millest see räägib, siis tekib täiesti teistsugune tunne. Meie kirjastajad, kellega olen kogu aeg ühenduses, nemad juba täna hommikul ütlesid, et juba messi esimene päev tõi neile nii palju positiivset tagasisidet," selgitas Mironov.

"Küsisin mille vastu huvi tuntakse, siis nemad ütlesid, et just lastekirjandus. Näiteks Edgar Valteri raamatud on väga populaarsed. Neid on uus ports vene keelde tõlgitud, messile toodud, nendest on räägitud ja see on kuum kaup."

Eesti illustraatorite näitused Moskva raamatukogudes jäävad avatuks aprilli lõpuni.