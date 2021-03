Tõnn Lamp: näitlejate liit plaanib hakata täies mahus näitlejate esitajaõigusi esindama

Koroona-aasta oli liidule kui esinemisorganisatsioonile väga keeruline. "Meie oma 0,83 töötajaga pidime ära teenindama 558 liiget, nii et olime väga raskes olukorras," rääkis ta. "Näitlejate liidus on aastas tavaliselt kümme taotlust, mis läheb rahuldamisele, aga eelmisel aastal oli neid 200 ja rahuldasime 160 taotlust. See on üsna mastaapne töö ja liidu muu tegevus peatus."

"Näitlejate liidul on plaan hakata täies mahus esindama näitlejate esitajaõigusi," tutvustas ta liidu tulevikuplaane. "Oleme praegu eeskujuks võtnud Taani näitlejate liidu. Nad on suurepärane ja kaasaegne esindusorganisatsioon. Skandinaaviamaades on üldse nendega hästi. Aga näitlejate liidul läheb praegu võrdlemisi hästi, sest meil on olemas selge visioon, valmib organisatsiooni audit, hakkame koostama arengukava, ilmselt värbame juurde ka personali."

Ta rääkis, et Eestil vedas, et saime mullu kasvõi mõnda aega teatreid siiski lahti hoida. "Samas kui võrdleme teiste riikidega Euroopas, siis paljudes riikides on sotsiaalsete garantiide poolest asi oluliselt parem, aga muidugi on ka riike, kus on oluliselt kehvem kui meil," ütles ta. "Kultuuriministeeriumi abipakett, mis nüüd loodetavasti loomeliitude seaduse seadusmuudatuse jõustumisega 1. mail tuleb, toob kindlasti väga palju abi kõikidele selles valdkonnas tegutsevatele vabakutselistele."

Ta nentis, et vabakutselistel läheb praegu keeruliselt. "Kujutame ette, et oled harjunud oma eluga ise hakkama saama ning järsku jäetakse kõik etendused ja kontserdid ära ja puudub sissetulek, mida keegi sulle ei taga," ütles Lamp. "Ma arvan, et paljud inimesed kasutasid eelmisel aastal kriisi ajal ära oma reservid, mis nüüdseks on ammendunud. Nii et abipakett, mis 1. mail peaks tulema, on kindlasti väga oluline."

Siiski on kriis tema sõnul ka uute lahenduste ja formaatide välja mõtlemise näol valdkonda mitmeid uuendusi toonud. "See on asi, mis jääb ka tulevikus olema, see, mis juba on välja töötatud, hakab ka tulevikus toimima. Aga ma arvan, et teatrikunsti ja elava esituse võlu ei asenda peaeaegu et mitte miski," rääkis Lamp. "Toon isikliku näite - tundsin eelmise aasta suve lõpus laval mängides, et publik oli väga tänulik selle võimaluse eest saalis olla. Veel enam tundsin seda novembris, vaadates ise etendust saalist. See oli kuidagi hämmastav tunne, et sul on võimalus olla saalis ja tajusin publiku apalusist seda tänu, et me saame siin olla."

Lamp ütles, et möödunud teatriaasta oli nii hea kui ta sai olla nendes tinguimsutes. "Tulevik on lootusrikas ning jääb ainult loota, et ühel hetkel saavutab kogu maailm selle karjaimmuunuse või vaktsineerimise teel piisava piiri, et teatrid saavad hakata toimima uuesti üle maailma. Ma loodan vähemasti, et see aasta tuleb parem eelmine aasta ja ülejärgmine aasta veel parem kui kaks viimast."

Lisaks rõõmustab ta väga, et teatripäeva tähistame ning nendib, et see on oluline selles valdkonnas tunnustust jagada. "Ma väga toetan seda formaati. On väga tore, et meil on selline päev ja ühine pidu, mis sel aastal tuleb muidugi pisut teistmoodi," rääkis Lamp. "See on teatrirahva suur kogunemine. See, et meil on üks suur sündmus teatriaastas, kus pärjatakse kõikide valdkondade töötajaid, on väga oluline. Minu isiklik arvamus on, et juba see, et oled nomineeritud, näitab midagi."