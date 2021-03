Noorte pärimusmuusika võistmängimine toimub taas virtuaalselt

Järgmiseks nädalaks peavad võistumängimisel osaleda soovivad 7-19 aastased pärimusmuusikud saatma Pärimusmuusika keskusele oma videosalvestised. Mooste muusikaõpetaja kutsub muusikuid esinema ühekaupa.

"Meie koolist osaleb 11 õpilast, neist kaks osalevad lausa mitmes pillirühmas," rääkis Mooste Rahvamuusikakooli eestvedaja Krista Sildoja "Aktuaalne kaamera". "Me oleme siin seda e-asja harjutanud aasta otsa ja seesama võistumängimine toimus eelmisel aastal e-variandis, nii et meie lapsed on karastunud."

"Viimase aja esinemiskogemused ongi ainult videodel esinedes, aga selline vahetu tagasiside ja mõnus õhkkond jääb ära, see on kurb natuke," rääkis muusikaõpilane Getter Lauk.

"Samas ei pea esimese korraga lugu ära tegema, vaid saad uuesti proovida, kui esimese salvestusega ei tule lugu välja, siis saad uuesti teha," tõi asja positiivse külje välja õpilane Reinhold Omel.

"Kui tavaliselt publikuga, siis kaamera ees ma kujutlen ette, et see kaamera on mu publik ja siis ma nende jaoks esinen," rääkis muusikaõpilane Mihkel Sildoja.

Tallinnas elav Katariina Tiisler osaleb pärimusmuusika võistlusel esimest korda. Klassikalist klaverit õppinud Katariina astub üles kahes kategoorias - lõõtspillide ja omaloomingu kategoorias.

"Peamiselt lähen proovima, ennast proovile panema ja kindlasti on see huvitav kogemus salvestada neid lugusid," rääkis Tiisler. "Muidu olen ikka harjunud laivis mängima, nii et näeb publikut, aga hoopis teine asi on salvestada ja pead tekitama tunde, et publik vaatab sind, isegi kui istud üksi tühjas toas."

Pärimusmuusika võistumängimisele saab registreeruda veel märtsi lõpuni. Võitjad selguvad 16. aprillil.