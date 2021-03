Külli Tomingas astub Milanos üles "Stabat Materi" solistina

Vaikse nädala muusikakavades esitatakse eelkõige Itaalias ning muusikamaailmas mujalgi sagedasti barokkajastu meistri, helilooja, viiuldaja ja organisti Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736) suurteost "Stabat Mater". Helilooja viibis selle populaarseks saanud teose kirjutamise lõpunädalatel tuberkuloosihaigena Pozzuoli frantsiskaani kloostris ning suutis oma elu lausa viimastel päevadel teose lõpetada.

12-osaline suuroopus põhineb keskaegse ladinakeelse järjestuse "Stabat mater" (P.77) luuletekstil ning on loodud sopranile ja metsosopranile väikese keelpillikoosseisu ning tšembalo saatel. Ettekanne kestab umbes kolmveerand tundi.

Külli Tomingas on "Stabat Materi" metsosoprani solistina üles astunud palju kordi, küll mitmel pool Itaalias, Eestis ja mujal, ka klaveri saatel. Seekord, 27. märtsil kõlab teos Milano lähistel Locale Triulzi väikeses Auditorios videokontserdina. Sopranipartiid laulab itaallanna Vania Pietrobattista, juhatab Maurizio Dones, kes on tegev ka heliloojana, dirigeerinud paljudel sündmustel kodumail, praegu aga Rostovi riikliku muusikateatri peakülalisdirigent Venemaal.

"Üritame ikka aeg-ajalt kunstisütt tulele puhuda, aga kerge see pole olnud," tõdes Tomingas. Viimased publikuga kontserdid toimusid septembris: Serate Musicale tellis nende duolt Luca Schieppatiga ühe kava Milano konservatooriumi saali, teine leidis aset Milanos Teatro Spazios. Novembris laulis Tomingas Sara Elisa Stangalino-Schulze uue raamatu "Sine nomine" esitlusõhtul Näkineiu aariat Dvořáki samanimelisest ooperist.

Veebruaris sai teoks Brahmsi loomingule pühendatud õhtu, kus Külli Tominga pianistist abikaasa Luca Schieppati ja viiuldaja Piercarlo Sacco mängisid meistri Sonaati nr 1, kus Tomingas laulis Brahmsi "Regenliedi". See oli kontsert sarjast "Concerto dialogo". Meeleolukas kava tehti kodukontserdil Gershwini lauludest, mis kandis pealkirja "The Man I Love".

Muusikud on praeguses situatsioonis end realiseerinud mitmete leidlike lahendustega, ideede autor on siinpuhul pianist Luca Schieppati. Tegelikult on Luca esinemiste kõrval pianistina hinnatud muusikaelu organisaator, lektor, pedagoog, muusikateadlane ja -uurija. Nüüd korraldas ta näiteks sõbrapäeva puhuks muusikalise oksjoni kodukontserdina veebis. Kodukontserte on veel, ja publikuga õhtuid on rohkem neid, mis on tulnud edasi lükata.

Külli Tomingas on pärit Pärnust, hakkas laulmist õppima Tiia Palmeri juures Sütevaka gümnaasiumis, konservatooriumis Tallinnas oli lühemat aega Urve Tautsi õpilane, 1994--2000 õppis ta Piacenza konservatooriumis Adelina Tabiadoni klassis Itaalias. Sellest ajast saati on ta jäänud Itaaliasse Milanosse. Aasta enne lõpetamist, 1999 suvel, kutsus festivalijuht Allar Kaasik Külli ja Luca duo esimest korda esinema ka Oistrahhi festivalile. Nende debüütkontserdi järel kavaga "Originaal ja koopia" Pärnu raesaalis kutsuti Külli Tomingat aina sagedamini uuesti ka kodumaale.

Oma ooperidebüüdi tegi Külli Tomingas Pärnus 1994 Marcellina osas Mozarti "Figaro pulmas", ta on laulnud veel kokku viies Mozarti ooperis, samuti Rossini, Puccini, Mascagni, Verdi, Purcell jt ooperid. Ta on esinenud ka uuema ooperi lavastustes, nagu Britteni "Noa laev" ja "Suveöö unenägu", Maderna "Satyricon" jms. Külli Tomingas pole sidunud end püsivalt ühegi ooperimajaga, see-eest on ta esinenud külalissolisina vähemalt paarikümne teatri laval Itaalias.