My Bloody Valentine töötab kahe uue albumi kallal

Edaspidi hakkab My Bloody Valentine oma loomingut välja andma plaadifirma Domino all. Domino annab uuesti välja ka senised My Bloody Valentine'i albumid ning singlite ja harulduste kogumiku.

Ansambli liikme Kevin Shieldsi sõnul on üks uutest albumitest soe ning meloodiline ja teine eksperimentaalsem ning mõlemad albumid saavad salvestatud aasta lõpuks.

Kuigi My Bloody Valentine'ile on saanud iseloomulikuks albumite ilmumisega pikalt viivitamine, märkis Shields, et ta ei taha olla 70ndates ja mõelda, et võiks teha uue albumi. "Palju lahedam oleks teha album just praegu." Samas ei ole bänd albumite salvestamisega veel pandeemia tõttu alustanud.

Pea 40 tegutsemisaasta jooksul on My Bloody Valentine andnud välja kolm stuudioalbumit: "Isn't Anything" (1988), "Loveless" (1991) ja "m b v" (2013).

Kõik uuesti välja antud albumid on remaster'datud ja ilmuvad füüsilisel kujul Domino alt 21. mail.