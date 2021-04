Kultuuriportaali koroonaleevendus | Celine Sciamma hinnatud linateos "Põleva tütarlapse portree"

Möödunud aasta üks hinnatumaid Euroopa linateoseid on kahtlemata režissöör Celina Sciamma "Põleva tütarlapse portree", mis võtab aluseks klassikalise kostüümidraama mudeli, aga mängib selles mudelis kõik tuttavad elemendid ümber. Film on ERR-i kultuuriportaalis järelvaadatav kuni 29. juunini.

2019 Cannes'i filmifestivalil Queer Palmi ja parima stsenaariumi auhinna võitnud ajaloolise draama tegevus toimub 18. sajandi Prantsuse õukonnas. Et naita oma tütar Heloise (Adele Haene) peene Milano kosilasega, on krahvinnal tarvis tütre portreed. Kuna Heloise tõrgub sellise paaripaneku vastu, palgatakse Marianne (Noemie Merlant) Heloise'i salaja maalima. Viimase aja üks ilusaimaid filme jälgib kahe kõrgklassist noore naise suhet. Film räägib ka toonase maalikunsti põhitõdedest, sest filmi visuaalne stiil on just sellest inspireeritud.

Tristan Priimägi kirjutas filmist nii: "Klassikalise kostüümidraama varjus kujutatud naissuhe 18. sajandil, visuaalse keele poolel abiks maalikunstiesteetika, kuna sisu keerleb maali ümber, mille ühele aadlineiule võlts-seltsidaamiks saadetud maalikunstnik oma perenaisest tegema peab, aga siis hoopis ära armub."

​Režissöör ja stsenarist Celina Sciamma, operaator Claire Mathon​, osades Noemie Merlant, Adele Haenel, Luana Bajrami, Valeria Golino jt. Film oli nomineeritud ka võõrkeelse filmi Kuldgloobusele ja BAFTA-le.