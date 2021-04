Tuntud muusikasait Bachtrack pöörab tähelepanu Eesti muusikutele

Eesti noored muusikud ja Eesti muusika on fookuses globaalse haardega klassikalise muusika saidil Bachtrack . Kui muusikud loodavad, et rahvusvahelisest tähelepanust kasvaks tulevikus välja uusi koostööprojekte, siis kultuuriesindajate jaoks on sama oluline valmistuda piirangute möödumiseks ning tutvustada Eestit kultuurielamusi pakkuva reisisihtkohana.

"Saab olla küll väga professionaalne muusik ja väga hästi mängida, aga kui keegi sellest ei tea, siis see ei lähe mitte kurtidele kõrvadele, vaid jääb täiesti kuulmata," sõnas tšellist Theodor Sink "Aktuaalsele kaamerale".

Klassikalise muusika online ajakiri Bachtrack on just see koht, kus õigetele inimestele silma jääda. Veebižurnaali uues, noori muusikuid tutvustavas sarjas tõstetakse esmalt fookusesse just noored Eesti talendid, teiste seas ERSO tšellist Theodor Sink ja Londonis klassikalist laulu õppiv Martin Karu.

"Ta roll on päris suur, ta on prestiižikas ajakiri, veebileht ja inimesed loevad seda. Ma ise märkasin ka, kui ma Bachtracki ilmusin, siis kodulehele tekkis liiklus. Inimesed suhtlevad, loovad kontakte. See võimalus, mis Bachtrack loob noortele muusikutele, on väga hea, sest raske on löögile saada suurtes mainekates ajakirjades," ütles Karu.

"Bachtracki leht on tegelikult ka leht muusikaprofessionaalidele, agentuurid, festivalide korraldajad, muusikavaldkonna inimesed kasutavad seda igapäevaselt. See, kui seal oled avaldatud, on kinnitus kvaliteedist, tasemest ja ka usalduse küsimus," märkis Eesti kultuurinõunik Londonis Kersti Kirs.

Bachtrack kvaliteedisõel on tihe. Nad valivad hoolikalt, mida ja kuidas kajastavad ning koostööd tehakse vaid väga kõrgelt hinnatud muusikaajakirjanikega. Muusikaväljaande Eesti poolsed koostööpartnerid on kultuuriministeerium ja EAS. Muusikute tutvustamise kõrval on sama oluline näidata Eestit ka maailmatasemel kõrgkultuuri pakkuva reisisihtkohana.

"Eestis on väga palju omanäolist jagada. Meil on oma kultuurimull, mida väljaspoole jagada. See on midagi sellist, mida välismaal ei ole," ütles Sink.

Eesti fookusega Bachtracki leht on üleval ja täiendatakse vähemalt 2021 aasta lõpuni.