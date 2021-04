Pärt Uusberg: arutame, kuidas laulu- ja tantsupeol saaksid osaleda ka üleminekuvanuses noored

2022. aastaks planeeritud noorte laulu- ja tantsupidu lükkub aasta võrra edasi. XIII noorte laulupeo kunstiline juht Pärt Uusberg ütles, et korraldajad arutavad, kuidas edasi lükatud üritusel saaksid osaleda ka üleminekuvanuses lauljad ja tantsijad ehk need, kes 2022. aastal veel noorte alla läheks, aga 2023. aastal enam mitte.

Uusberg sõnas "Ringvaates", et gümnaasiumi lõpetamine ei tähenda seda, et noorte laulu- ja tantsupeol osaleda ei saaks, vaid peole on oodatud ka tudengikoorid ja tantsugrupid.

"Tudengikoorid on ju samuti laulupeo osa. Kes vähegi nii-öelda koolikoorist jätkab sellist elukestvat laulmist, loodetavasti leiab endale uue toreda tudengikoori, millega osaleda. Oleme arutamas ka seda, et võib olla õnnestub selles erandolukorras luua mudel, kus esimese kursuse tudeng võib ka oma koolikooriga tulla," rääkis Uusberg.

Ta lisas, et laulu- ja tantsupeo edasi lükkamine annab kollektiividele ka võimaluse rahulikumas tempos repertuaari harjutada.

"Kui varem on juhendajad andnud tagasisidet, et liiga väikese ajaga tuleb õppida palju uut materjai – eriti noorte laulupeo kontekstis, sest nende jaoks on uus ka meie laulupeo vana repertuaar, siis nüüd nad saaksid need laulikud juba selle aasta sees – sügisel või talvel," ütles Uusberg.