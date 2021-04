Kultuuriportaali koroonaleevendus | Peeter Urbla kaheosaline krimifilm "31. osakonna hukk"

Olen korduvalt tõstnud koroonaleevenduste hulgas esile Eesti filmipärle, millest eriti ei räägita, kuid Peeter Urbla 1979. aastal valminud krimilugu "31. osakonna hukk" on justkui täielikult unustatud. Õnneks on seda nüüd kuni 1. maini võimalik Jupiterist ja ERR-i kultuuriportaalist vaadata.

31. osakond on suure meediakontserni salapärane osakond, kuhu juurdepääs on rangelt keelatud. Pommiähvarduse tõttu kontserni peahoones käsib politseiinspektor Jensen kogu maja evakueerida. Plahvatust ei toimu, kuid kontsern on sunnitud tööseisaku tõttu kandnud suurt kahju ja juhtkond nõuab asja uurimist. Avalikkusele loost ei teatata.

Jensen selgitab välja kuus kahtlusalust, kuid märkab, et teda ennast jälgitakse, eriti siis, kui ta tegeleb ebamääraste ülesannetega 31. osakonnaga. Kahtlusaluste küsitlemine toob varsti kaasa ülestunnistuse ja uurimine lõpetatakse, kuid süü omaksvõtnu sureb ootamatult otse arestikambris. Edasisel uurimisel selgub, et oht ähvardab tervet ühiskonda.

"31. osakonna hukk" on populaarseks saanud Skandinaavia krimilugude Eesti variant, mis oli toona Kesktelevisiooni tellimus.

Režisöör Peeter Urbla, helilooja Rein Rannap, kunstnik Ando Keskküla, operaator Valeri Blinov. Osades Lembit Ulfsak, Ivan Krasko, Enn Klooren, Omar Volmer, Heino Mandri, Ago Roo, Margus Tuuling, Eino Baskin, Jaan Ruus, Aarne Üksküla, Alice Talvik, Jüri Järvet jun, Annika Tõnuri.

Esimene osa:

Teine osa: