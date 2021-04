Saksa metal-bänd Accept esitleb järgmisel aastal Tallinnas oma uut albumit

4. veebruaril 2022 esitleb Saksa heavy metal'i ansambel Accept Tallinnas klubis Helitehas oma värsket albumit "Too Mean To Die". Lisaks uutele lugudele tulevad esitamisele ka vanemad lood. Erikülalisena astub lavale USA trash metal'i bänd Flotsam & Jetsam.

Accepti ainus originaalkoosseisu kitarrist Wolf Hoffmann märkis, et uue albumiga "Too Mean To Die" keelduvad nad maailma raputavale viirusele alla vandumast. "We are too mean to die! Umbrohi ei hävine! Accept ei lase sel juhtuda!"

Kolme kitarristiga ansambli teine kitarrist Philip Shouse märkis, et parim asi, mis nendega juhtuda saab on see, et nad lähevad lennujaama, astuvad lennukile, lendavad kuulajate juurde ja annavad fantastilise kontserdi.

Uue albumi üks lugudest, "The Best Is Yet To Come" ei ole bändiliikmete sõnul ainult lugu uuel albumil, vaid ka kirjeldus hetkel valitsevale olukorrale – asjad saavad ainult paremuse poole liikuda.