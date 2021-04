Euroopa-New Yorgi virtuaalresidentuur Un/Mute annab kunstnikele hääle tagasi

Kunstiresidentuuris on kümme Euroopa kunstnikku paari pandud New Yorgis elavate kunstnikega. Eesti kunstnik Olesja Katšanovskaja-Mündi paariline on New Yorgis elav Hiina päritolu kunstnik Mo Kong. Pärast esmast tutvusmist selgus, et erineva taustaga kunstnikke seob huvitav ühenduslüli.

"Meie arutluse käigus selgus, et oleme mõlemad kaevanduslinnast. Mina olen Jõhvist, tema kasvas üles Hiina väikeses linna, mille elanike arv on rohkem kui kolm miljonit ja see fakt šokeeris mind. Sest siin tuleb suur erinevus, mis on minu mõttes väike ja mis tema mõttes väike," kirjeldas Katšanovskaja-Münd "Aktuaalsele kaamerale".

New Yorgi ja Euraapa vaheline virtuaalse kunstiresidentuuri ingliskeelne nimi UN/MUTE viitab vajadusele kultuuripiirangutesse takerdunud kunstnikele hääl tagasi anda.

"Me tahame et kunstnikud ja organisatsioonid ja et rahvusvaheline kultuurivahetus jätkuks sellega et annaksime hääle väga erinevatele inimestele ja võimalustele," rääkis Eesti kultuuri esindaja New Yorgis Jaanika Peerna.

"Kitsendustel on oma jõud ja oma suunav fokuseeriv võimalus. See, et nad ei saa füüsiliselt kokku saada, soosib otsima muid võimalusi, et kuidas me saame ikkagi koostööd teha ja alati need kõige paremad tingimused ei olegi võib-olla need kõige paremad tingimused loomingu jaoks," lisas ta.

Katšanovskaja-Mündi äsjane isikunäitus Tallinna Kunstihoone linnagaleriis käsitles hetkesolemist ja piirangutest üle saamist. Kunstniku sõnul haakuvad need teemad hästi ka UN/MUTE-i projektiga.

"Mulle tundub, et virtuaalne residentuuri tähtis osa on just arutlusprotsessi ja koostöö tegemine. Tähtis on just protsessis olla, mingeid sarnasusi leida. See võimaldab vaadelda sama asja maailma eri nurkadest, kohtadest maailmas ja luua sellest midagi huvitavat," sõnas Katšanovskaja-Münt.

Koostöö toimib küll veebi vahendusel, kuid kunstnikud loodavad, et sügisel saabub sellele järg, et kunstnikud ka päriselt New Yorgis kohtuda saavad.