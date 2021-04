Universal ja Republic käivitasid plaadifirma Araabia muusikale

Slaiby, kes töötab plaadifirma asutaja ja tegevjuhina, märkis, et see on olnud tema unistus tõsta globaalsel tasandil esile Araabia muusika annet ja kultuuri koos partneritega, keda ta usaldab ja imetleb, vahendab Pitchfork.

Universal Music Groupi esimees ja tegevjuht Sir Lucian Grainge lisas pressiteate vahendusel, et tänapäeva globaalsel muusikaturul on ikka ja jälle saanud tõestust asjaolu, et ülemaailmsed hitid võivad tulla mis tahes maailma nurgast.

"Selles maailma osas on nii palju annet ning SAL-i uskumatu kogemuse ja ekspertteadmistega Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna kohta ning kogemustega artistidele globaalse läbimurde võimaldamisel toob ta Universal Arabic Musicusse ainulaadse visiooni, strateegia ja jõu," lisas Grainge.

Plaadifirma sõlmis oma esimese lepingu 17-aastase Jordaania laulja-laulukirjutaja Issam Alnajjariga.