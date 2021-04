Kultuuriportaali koroonaleevendus | Leida Laiuse mängufilm "Varastatud kohtumine"

Leida Laiuse filmograafiast on tuntud ennekõike "Ukuaru", "Naerata ometi" ja "Mäeküla piimamees", tema viimaseks jäänud linateosest "Varastatud kohtumine" räägitakse aga vähem. Laiuse 1988. aastal valminud filmi on võimalik ERR-i kultuuriportaalist ja Jupiterist vaadata kuni 5. maini.

Valentina (Maria Klenskaja) vabaneb vanglast, sõidab tagasi Eestisse ja hakkab otsima oma poega Jürit. Ta on temast aastaid tagasi loobunud ja poiss on lapsendatud. Naine aga usub kindlalt, et koos pojaga muutuks tema elu täielikult. Ta ise on kasvanud lastekodus ega tea oma vanematest midagi. Oma saatuse keerdkäigud paneb ta selle arvele ja pojale, keda südamest armastab, soovib paremat. Kui ta poja lõpuks Tartust, heal järjel ja kultuursest eesti kasuperest leiab, kerkib ta ette aga küsimus, mida ta ei osanud oodata.

Režissöör Leida Laius, stsenarist Maria Zverjeva, operaator Jüri Sillart, kunstnik Toomas Hõrak, kostüümikunstnik Kaisa Pärenson, helilooja Lepo Sumera. Osades Maria Klenskaja, Andreas Kangur, Kaie Mihkelson, Terje Pennie, Sulev Luik, Ita Ever jt.