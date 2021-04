Itaalias rajati vaktsineerimiskeskus kunstimuuseumisse

Ebatavaline koht pakub järjekorras ootavatele ja süstist toibuvatele inimestele võimalust nautida kaunist kunsti, muuseumipargis saab aga jalutada ja nautida maalilisi vaateid.

"Me otsustasime luua vaktsineerimiskeskuse Capodimonte kunstimuusemisse selle koha ilu tõttu," rääkis Napoli Tervisameti juht Maria Corvino. "Jalutades läbi erinevate tubade ja rohelise looduspargi, tuletab see ka meelde, et kui tahame taaskord vabadust tunda, peame laskma end vaktsineerida."

"Valisime töid muuseumi kollektsioonist, samuti arvestasime seda, et meil on hiigelpark, ajalooline aed ning suurim linnapark Itaalias, mis on ühtlasi botaanika muuseum. Nii on koos tajutav kultuur ja tervis, heaolu ja kultuur," ütles Capodimonte muuseumi ja pargi direktor Sylvain Bellenger.