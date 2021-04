Anu Tali dirigeerib Soomes eesti heliloojate muusikat

Oulu linnaorkestriga Soomes on lühemat või pikemat aega seotud olnud mitmed Eestist pärit dirigendid ja orkestrandid. Seekord töötas nendega ühe nädala Anu Tali ja tõi publiku ette köitva kava "Itämeren rannoilta".

Oulu Sinfonia videokontserdina kokku pandud programm anti eetrisse küll juba 1. aprillil, ent võimalus seda vaadata on kuni 30. juunini. Ettekandeks oli Anu Tali valinud kolm nimekamat heliloojat Läänemere mõlemalt kaldalt.

Õhtu Oulu muusikakeskuses avati Eduard Tubina "Süidiga eesti tantsudest" (,Ristpulkade tants", "Pikk ingliska" ja "Setu tants"), loodud 1938. aastal dirigent Olav Rootsi tellimusel meie raadioringhäälingu orkestrile. Kava järgnevad kaks suurvormis oopust olid aga pärit juba 21. sajandist. Avapooles esitati Soome nüüdismuusika olulisema sümfonisti Kalevi Aho Kontsert klarnetile ja orkestrile (2005). Solistipartiid mängis Oulu oma orkestri klarnetirühma kaaskontsertmeister Michał Konopiński, kes on Aho teost hinnanud parimate hulka, mis sellele pillile üldse on kirjutatud. Seda lugu saadab kõrge kvaliteedimärk juba algusest peale, esiettekande tegi 2006 BBC sümfooniaorkester Osmo Vänskä juhatusel Londonis, solistiks Martin Fröst, ning teos võeti kohe väga hästi vastu.

Kava teises pooles tuli ettekandele Arvo Pärdi Sümfoonia nr 4 "Los Angeles" (2008).

Sümfoonia peatellija oli Los Angelese filharmoonia ühing. Tellimuse saamise ajal tegeles helilooja õigeusu pühatekstiga "Kaanon kaitseinglile", siit on pärit orkestriteos "These Words …", ja ka sümfoonia pealkiri "Los Angeles" viitab kaitseingli teemale ning kaitseingli nime kandvale linnale Los Angeles. Esituskoosseisus on keelpilliorkester, harf ja löökpillid.

Alates 1997. aastast, mil Anu ja ta kaksikõde Kadri asutasid Põhjamaade Sümfooniaorkestri, võib märgata nende erilist nõudlikkust ja kaalutlemist iga uue kava väljatoomisel. Orkester teeb need tavaliselt tsüklite kaupa. Sama juhtub ka siis, kui Anu esineb mõne teise orkestri ees, ja neid ülesastumisi on veerand sajandi jooksul kogunenud palju ning väga kaalukaid. Kui vähegi võimalik, on tal kavas ikka ka üks teos eesti muusikast.

Pärdi 4. sümfooniaga on Anu Tali teinud praeguseks mitu silmapaistvat esitust kolmel mandril. Seda on tema käe all mänginud nt Zürcher Kammerorchester, Göteborgs Simfoniker, Edmonton Symphony Orchestra, Sarasota Orchestra, Pacific Symphony, Põhjamaade Sümfooniaorkester Viinis ja Mariboris jmt.

Oulu Sinfonia järgmine kava anti taas veebis eetrisse 8. aprillil ja seda juhatas orkestri eelmine peadirigent Anna-Maria Helsing.

Oulu orkestri peadirigentidena on aegade jooksul tegutsenud ka Peeter Lilje ja Arvo Volmer. Orkestri esimene kontsertmeister on palju aastaid ja tänaseni Eesti viiuldaja Lasse Joamets.