Linnafestival Uit avas installatsioonide konkursi teemal "Parasiitarhitektuur"

Linnafestival UIT kuulutas välja 2021. aasta festivali installatsioonide avatud konkursi, mille teema on "Parasiitarhitektuur". Konkurss on suunatud eelkõige linnaruumihuvilistele kunsti- ja arhitektuuritudengitele.

Tänavu on festivali Uit üldteema "Parasiitarhitektuur". Installatsiooniprogrammist võtab osa seitse kunstnikku või kollektiivi Eestist ning välismaalt ja avaliku üleskutse kaudu saavad võimaluse festivalil osaleda veel kaks projekti.

Festival kutsub tõlgendama parasiitarhitektuuri mõistet ning looma installatiivseid linnaparasiite, mis kasutaksid linnas juba olemasolevaid struktuure. Arhitektuurivaldkonnas on parasitismi alge rohujuuretasandi projektides, kus elanikud on linna lisanud funktsioone, mis nende meelest puudu on, kasutades juba olemasolevat ning lisades sinna enda disainitud elemente.

Festival ootab leidlikke viise murekohtade lahendamiseks ja uute funktsioonide juurde tekitamiseks. Tartu linna tekkivad parasiitobjektid ei pruugi olla mõõtmetelt suured, kuid neil peaks olema linnaelaniku jaoks selge funktsioon ja need peaksid elanikke mingil viisil kaasama.

Projekti vorm on ajutine installatsioon avalikus ruumis. Lähenemine sellele on vaba ning võib olla distsipliinideülene, kuid teos peab olema eksponeeritav Tartu avalikus ruumis nelja festivalipäeva vältel (18.–21.08.2021). Festival julgustab mõtlema taaskasutusmaterjalidele, et ajutine festivalitöö oleks ka jätkusuutlik.

Üleskutse on eelkõige suunatud arhitektuuri-, maastikuarhitektuuri-, sisearhitektuuri-, installatsiooni-, skulptuuri- ja disainitudengitele, kuid osalema on oodatud ka teised linnaruumihuvilised.

Festival ootab ideid hiljemalt 17. maiks koos portfoolioga aadressile kadri@uit.ee. Festival pakub osalejatele honorari (1000 eurot / projekt) ja katab produktsioonikulud (kuni 1000 eurot / projekt) ning kompenseerib transpordi ja ööbimisega seotud kulud. Valitakse kaks festivalile sobivat tööd.

Linnafestival UIT on 18.–21. augustini Tartus seitsmendat korda toimuv interdistsiplinaarne linnaavastusfestival. Festival on aastate jooksul tundnud huvi selle vastu, kuidas linnaelanikud linnaruumi tunnetavad ja kasutavad. UIT innustab avalikku ruumi nautima ja mõtisklema selle üle, mida saavad kõik koos teha selleks, et linnad oleksid kodusemad ja mitmekesisemad.