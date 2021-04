Laura Nestori ja Britt Samosoni veebinäitus tõstab esile looduse poolt lihvitud vormid

Skulpturaalsetes kompositsioonides on pjedestaalile tõstetud looduse enese poolt lihvitud vormid, inimene osaleb fotodel neile võrdse anonüümse partnerina.

"Päris palju mõjutas mind see, kus me ühiskonnas hetkel oleme," ütles fotograaf Laura Nestor "Aktuaalsele kaamerale". "Kõik see maskikandmise teema, see metsade heaolu tänapäeval ja tulevikus."

"Me oleme aja jooksul päris palju asju läbi proovinud, enamasti moega seotud, väga glamuurset. Seekord tahtsime teist suunda proovida," rääkis disainer Britt Samoson. "See suund on tunduvalt vaikelulisem ja maisem. Mina kasvõi näiteks stilistina ei käsitsenud ehteid või tüllkleite, mulle väga meeldis töötada puujuurikate ja kivimürakatega."

Nestor nentis, et inimene ei peaks näitusel olema kesksel kohal. "See inimese keha on lihtsalt toetav, et kõik see loodusest leita, see skulptuur, mille me leiame kuskilt mätta alt või rohu alt, me tahtsime selle välja tuua ja näidata inimestele. Me ei saaginud ega vorminud siin midagi. Need asjad esinevad looduses nii nagu nad piltide peal on."

"Ühe pildi puhul meil oli võimalus põhimõtteliselt võimalus töötluses panna näo ette puujuurikas, aga me ei tahtnud seda teha. Me tahtsime, et kõik asjad oleksid nii nagu nad pildil on," selgitas Samoson.

Laura Nestori ja Britt Samosoni fotonäitusega saab põhjalikumalt tutvuda Laura Nestori veebilehel ning alates 3. maist ka Treimanni mööblisalongi seintel.