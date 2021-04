Saaremaa muuseumi Ilmar Torni mälestusnäitusest valmib videotuur

Saaremaa muuseumis on üleval Ilmar Torni mälestusnäitus. Maalikunstniku ja graafiku 100. sünniaastapäevaks on välja pandud enam kui 60 tööd mitmetest era- ja muuseumikogudest. Peagi saab näitust nautida ka videotuurina.

Juba pea kaks kuud üleval oleval näitusel on üks eripära – nimelt pole seda keegi veel vaatama pääsenud, kuna muuseumid on suletud. Sel neljapäeval olid kindla eesmärgiga esimestena pärast kahte kuud näitusesaalis lausa kolm inimest. Seda selleks, et luua näitusest videotuur.

"Meie näituse eesmärk oli Ilmar Torni 100. sünniaastapäeva vääriliselt tähistada ja anda ülevaade tema loomingust. Ja mitte ainult loomingust, ka noorusaastatest ja tema elust. Siin on ka mitmeid vitriine tema asjdega, tööriistadega," rääkis Saaremaa muuseumi programmijuht Taniel Vares "Aktuaalsele kaamerale".

Näitus on üles ehitatud Torni loomingu kronoloogilises järjestuses. See on loomingu esimene maal aastast 1951, siit jõutakse läbi aastakümnete jooksul loodud nii maali kui graafika ka tema viimase pildini. Kuigi kogu loomingus võib Tornil olla nii graafikat kui ka maali võrdselt, ütleb kunstiajaloolane Mai Levin, et tuntust tõi talle siiski rohkem graafika.

"Ma arvan, et eelkõige on see ikkagi graafika ja tema graafilised sarjad, mis on pühendatud Saaremaale, tema linoonlõige "Kaluri käed", millega algas tema suurem tuntus, ja sari inimene ja loodus, mida ta pidas oma tippteoseks. Loodus ja loodushoid – see oli teema, mis talle oli väga südamelähedane," märkis Levin.

Levin nimetab Torni produktiivseks kunstnikuks, vaatamata tema rohketele ühiskondlikele ametitele.

Eelmine Torni näitus oli Kuressaares üleval kümme aastat tagasi, seekordne jääb siia Kuressaare lossi keldrisaali mai lõpunädalateni. Kas ja millal lisaks videotuurile ka pilte kohapeale vaatama pääseb, see sõltub vabariigi valitsuse otsusest.