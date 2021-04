Kultuuriportaali koroonaleevendus | Vene tipplavastaja Kantemir Balagovi debüütfilm "Lähedus"

Režissöör Kantemir Balagov on hetkel vaid 29-aastane, ent oma kahe täispika mängufilmiga on noor lavastaja juba filmimaailmas palju laineid löönud. Tema filmikeel on tundlik ja peen, kuid ta ei karda samas ka vaatajat provotseerida. Kuni 17. maini on ERR-i kultuuriportaalis ja Jupiteris järelvaadatav tema debüütfilm "Lähedus".