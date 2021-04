Kultuuriportaali koroonaleevendus | Pöörane Rootsi ulmelugu "Piir"

Milline võiks olla armastuslugu kahe trolli vahel? Arvatavasti oli režissöör Ali Abbasi üks esimesi, kes seda küsimust küsis, kuid otseloomulikult tegi ta sel teemal ka filmi. 2018. aastal valminud "Piir" ("Gräns") on aga üks viimaste aastate tugevamaid Rootsi linateoseid, mis on ühest küljest šokeeriv thriller, aga teisalt ka eriti tundlik draama.

Omanäoline, põnevuse ja Põhjamaade mütoloogiaga tembitud armastuslugu. Tolliametnik Tina (Eva Melander) on keskealine naine, kes on alati pidanud häbenema oma inetut ja veidi hirmutavat välimust. Ent oma ebatavaliselt terava haistmismeele tõttu on ta oma töös suurepärane. Ühel päeval satub tollipunkti Tinale sarnase välimusega Vore. Nende teineteiseleidmisest algab Tina teekond iseendani. Cannes´is kõrvalprogrammi Un Certain Regard võitja, Oscari nominent, Euroopa filmiauhinna nominent kuues kategoorias, võidukas neist ühes.

Ali Abbasi "Piir" ("Gräns") on ERR-i kultuuriportaali ja Jupiteris järelvaadatav kuni 16. juulini.