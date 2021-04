Kultuuriportaali koroonaleevendus | Christopher Nolani pahupidi keeratud thriller "Memento"

Kuigi ka Cristopher Nolani esimene täispikk linateos "Following" on silmapaistev film noir meistriteos, siis eriti suure hooga läks tema karjäär käima just tänu julgete vormivõtetega "Mementole". Film on ERR-i kultuuriportaali ja Jupiteris järelvaatav kuni 18. juunini.