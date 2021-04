Kultuuriportaali koroonaleevendus | Hinnatud Brasiilia linateos "Nähtamatu elu"

Iberofesti filmivalik ETV2-s ei vea ka tänavu alt: üks värskemaid linateoseid, mis kavasse kuulub, on ilmselt Brasiilia lavastaja Karim Ainouzi "Nähtamatu elu", mis kuulus möödunud aastal ka Tartuffi kavasse ning jõudis ka Eesti kinolevisse. Film on Jupiteris ja ERR-i kultuuriportaali järelvaadatav kuni 20. juulini.

Filmi tegevus toimub 1950. aastatel Rio de Janeiros. Gusmaode perekonnas sirgub kaks erineva iseloomuga õde: Guida naudib kogu hingest elu, Euridice on pühendunud klaverimängule. Ühel heal päeval armub Guida kreeka meremehesse ja lahkub koos temaga omavoliliselt kodust. Abielu ei lähe aga roosiliselt ja ta on sunnitud tagasi pöörduma.

Paraku on noorte naiste isa nagu kogu ühiskondki konservatiivne ja et perekonnale mitte häbi teha, suleb ta Guida ees ukse. Kui Guida küsib oma õe järele, valetab isa, et ta õpib välismaal. Guida ja Eurídice kaotavad kontakti, kuid ei jäta lootust jälle kohtuda. Nad elavad, nagu oskavad ja võtavad vastu selle, mida saatus neile pakub.

Lugu põhineb Martha Batalha romaanil "Euridice Gusmao nähtamatu elu". Film linastus 2019. aastal mainekal Cannes'i filmifestivalil programmis "Un Certain Regard" ja võitis seal peaauhinna.