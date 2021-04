Kultuuriportaali koroonaleevendus | Tudengi-Oscari võitnud German Golubi lühifilm "Marta"

Marta on noor neiu, kes on kaotanud oma ema ning on sunnitud kolima oma isa uue pere juurde. Korter, kus ta elab on viimane pidepunkt emaga ning ta kardab seda kaotada.

Produtsendid Stina Tiigimäe ja Karolina Veetamm, režissöör German Golub, stsenarist Kristin Västra, operaator Marisa Holmes, kunstnik Emma Tilk. helilooja Peter Suškov, helirežissöör Leonid Bragin, monteerija Andres Hallik. Osades Elis Järvsoo, Mike Stoller ja Indrek Ojari.