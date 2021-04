Euroopa noored valisid välja parima noortefilmi

25. aprillil valisid üle 3500 Euroopa noore filmihuvilise 38 riigist ühiselt parimaks Euroopa noortefilmiks Norra seiklusliku perefilmi "Üle piiri" ("Flukten over grensen"). Euroopa Filmiakadeemia (EFA) poolt korraldatud üritus toimus juba kümnendat korda. Internetipõhisest filmipäevast võttis osa ka üle 50 Eesti noore filmisõbra.

Teisted finalistid olid Iiri-Luksemburgi-Prantsuse animafilm "Wolfwalkers" (rež. Tomm Moore, Ross Stewart) ja Itaalia-Prantsuse raamatuekraniseering "Pinocchio" (rež. Matteo Garrone), mis mõlemad kandideerisid ka Oscaritele.

Noorte lemmikuks osutunud Norra seiklusfilm "Üle piiri" (rež. Johanne Helgeland) jõuab peagi ka Eesti kinoekraanidele. Selle peategelane on kümneaastane Gerda ja tema vend Otto, kes peavad aitama kahel lapsel II maailmasõja ajal üle piiri Rootsi põgeneda. Filmi aluseks on ka Eestis tuntud Norra kirjaniku Maja Lunde samanimeline jutustus.

Kuigi kandideerinud kolmest filmist jõuab Eesti kinodesse vaid "Üle piiri", on teised filmid juba või peagi saadaval voogedastuskanalites. Mitmed Euroopa Filmiakadeemia Noore publiku auhinna varasemate aastate nominendid on eestikeelsete subtiitritega kättesaadavad erinevatel voogedastusplatvormidel. Täpsem info filmide vaatamiseks on lehel yaa.europeanfilmawards.eu.

Eesti 12–14-aastased noored osalesid Noore publiku auhinna valimisel juba kuuendat korda. Varem said sellest üritusest osa vaid Tallinna noored, kuid kuna juba teist aastat tuli filme vaadata kodustes tingimustes, oli seekord žüriiliikmeid lisaks Tallinnale ja Harjumaale ka arvukalt Tartust ning mujalt Eestist. Lisaks kuulus žüriisse Eesti juurtega filmihuvilisi Luksemburgist ja Saksamaalt. Noortele andis enne filmide vaatamist näpunäiteid ja aitas neid hiljem analüüsida Noorte- ja Lastefilmide Festivali Just Film programmijuht Mikk Granström, abiks olid ka Euroopa Filmiakadeemia poolt ettevalmistatud õppematerjalid.

Noore publiku auhind kuulub Euroopa Filmiakadeemia ametlike auhindade hulka. Selle valimist korraldavad Euroopa Filmiakadeemia ja EFA Productions.